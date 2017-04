Domotica van BTicino nog flexibeler met Eliot-programma

De slimme woning is erg hot de laatste maanden. BTicino timmert al langer aan de weg met zijn My Home Up-domoticasysteem en voegt daar steeds meer functionaliteit en externe toestellen aan toe onder de noemer Eliot.

Sinds kort kunnen de multiroom muziekoplossingen en luidsprekers van Sonos en Nuvo, de Nest-thermostaat, de slimme verlichting van Philips Hue en televisies van LG en Samsung opgenomen worden in het domoticasysteem My Home Up van BTicino.

De koppeling met deze producten maakt deel uit van het Eliot-programma, dat in 2015 door het moederbedrijf van BTicino, de Legrand-groep, werd aangekondigd. Met Eliot, dat staat voor Electricity & internet of things, wil het producten binnen de groep, waaronder ook die van BTicino, connecteerbaar maken (lees: verbinden met het internet) en zo bijkomende voordelen bieden voor ons als eindgebruikers.

Zo is de slimme elektrische installatie van BTicino via het internet te raadplegen, zodat je op afstand bepaalde zaken kan gaan bekijken en bedienen. Denk maar aan het sluiten van de zonwering of rolluiken wanneer het een onverwacht zonnige dag is.

De bediening verloopt via de handige MyHome Up app. Via die app kan je makkelijk sferen of scenario’s aanmaken zonder dat je iets van programmeren moet afweten. Bijvoorbeeld ‘s ochtends op een vast tijdstip de rolluiken oplaten, of als de temperatuur in de woning stijgt boven een vooraf ingesteld punt de verwarming uitschakelen.

Centraal in het domoticasysteem van BTicino staat de MyHome server. Eens alle apparaten aangesloten zijn op de bus – een draad waarover alle communicatie loopt – en de server al deze onderdelen heeft gescand, kan je via de app makkelijk bedieningen en apparaten met elkaar koppelen.

De werkwijze is simpel. In de app selecteer je een functie – licht, rolluik, stopcontacten, muziek, smart tv, thermostaat of energie – waarna de app je vraagt om op de drukknoppen te duwen van de apparaten die gekoppeld moeten worden. Op die manier worden bedieningen en onderdelen gekoppeld zonder dat er software op een computer aan te pas komt. Lekker makkelijk.

Ook de recent gelanceerde Classe 300X13E deurcommunicatie valt onder het Eliot-programma. Met deze oplossing kan je iemand die aanbelt aan je woning te woord staan via je smartphone of tablet, en al dan niet de deur openen. Het is de logische evolutie van het klassieke binnenpost-buitenpost verhaal. Tip: je kan trouwens deze deurcommunicatie als standalone gebruiken. Je hoeft dus (nog) niet in het domoticasysteem van BTicino te stappen.

