5 Doorbraak van HDR

Meer nog dan de Ultra HD 4K-resolutie is HDR of High Dynamic Range de stap naar een betere beeldkwaliteit. Op technisch vlak worden de high-end en midrange tv’s dit jaar weer iets beter zodat HDR ook beter kan weergegeven worden.

Bovendien winnen de dynamische varianten van HDR, en dan vooral HDR10+, aan belang. Uitvinder van HDR10+, Samsung, krijgt dit jaar het gezelschap van merken als Panasonic en Philips, en steeds meer contentaanbieders zoals Fox en Amazon stappen mee in het verhaal. Sinds kort heeft ook de Blu-ray standaard HDR10+ opgenomen in zijn specs (al is dit niet verplicht over te nemen voor makers van een Ultra HD Blu-ray-speler of film).

Die andere dynamische variant Dolby Vision mogen we nog niet afschrijven, maar onder meer door de licentiekosten laten veel tv-fabrikanten deze standaard links liggen.

