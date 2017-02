Dit zijn de OLED televisies van Panasonic voor 2017

We kregen op de CES al een preview van de 65-inch EZ1000 oled tv van Panasonic. Nu volgt een 77-inch model en de iets toegankelijkere oled tv’s in de EZ950 reeks.

Panasonic EZ1000

De EZ1000 is de absolute topper van Panasonic voor 2017. Naast de OLED beeldtechnologie beschikt hij over een soundbar die is bevestigd aan de tafelvoet. Het geluid van die soundbar, goed voor 80W, werd afgestemd door de technici van het zustermerk Technics, dat de voorbije jaren nieuw leven werd ingeblazen. De EZ1000 is verkrijgbaar in twee schermformaten, 65-inch (TX-65EZ1000) en 77-inch (TX-77EZ1000).

OLED

De EZ1000 en de EZ950 bieden alle voordelen van de OLED-schermtechnologie zoals ongekend, diep zwart en een exacte weergave van kleuren, met de nodige punch. Panasonic voegt daar de Studio Colour HCX2-chipset aan toe, die uit de stal van de Panasonic Hollywood Laboratories komt. Ambitieuze doelstelling is de beelden thuis zo waarheidsgetrouw mogelijk proberen te reproduceren. Wie dat wenst kan de beelden verder optimaliseren via de ISF-modus.

De EZ1000 heeft als extraatje een Absolute Black Filter dat omgevingslicht absorbeert, waardoor weerspiegelingen verdwijnen. Dat is vooral handig bij het tv-kijken in helder verlichte kamers.

HDR

Bovendien zijn beide televisies tweemaal zo helder als conventionele OLED-tv’s (tot 1000 nits) en overstijgen ze zo de minimumeisen van het HDR Premium-certificaat. Beide schermen kunnen overweg met de HDR-standaard HDR 10 en zijn klaar voor de ontvangst van HLG-signalen (Hybrid Log Gamma). Van Dolby Vision is er voorlopig geen sprake.

Panasonic EZ950

De EZ950 is naast 65-inch (TX-65EZ950) ook verkrijgbaar in het kleinere schermformaat 55-inch. De TX-55EZ950 wordt dus een interessant instapmodel voor OLED. De Absolute Black Filter ontbreekt wel maar op technologisch vlak verschilt de EZ950 verder in niks van de EZ1000. Je moet het ook stellen zonder de soundbar, maar dat vormt uiteraard geen probleem als je al een uitstekende geluidsinstallatie staan hebt.

Smart TV en integratie

Beide oled-tv’s maken gebruik van het smart tv-platform My Home Screen 2.0. Ook aan integratie in een slimme woning is gedacht: er is ondersteuning voor Crestron en Control4. En voor de gamers is er een 4K HDR Game instelling die de inputlag halveert in vergelijking met vroegere Panasonic-modellen.

Klik hier om producten in te laden

Reageer