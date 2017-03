Dit zijn de LG OLED-televisies voor 2017

In 2017 bestaat de nieuwe line-up OLED-televisies van LG uit negen verschillende modellen, verdeeld over 5 reeksen.

Wat de beeldkwaliteit aangaat is er geen verschil tussen de vier 4K Ultra HD reeksen W7, G7, E7 en C7. Immers, alle OLED-schermen en de gebruikte beeldtechnologie- en software zijn volledig identiek aan elkaar. Je haalt dus ongeacht het model dezelfde OLED-beeldkwaliteit in huis.

De nieuwe OLED-panelen voor 2017 – die ondertussen aan de zesde generatie toe zijn, kunnen nu een piekhelderheid tot 1000 nits aan, een kwart hoger dan vorig jaar. Het kleurbereik tikt ook iets hoger af dan vorig jaar en benadert nu 99 procent van de DCI-P3 standaard. De levensduur bedraagt volgens Jeroen Peeters van LG nu 60.000 uur.

HDR: volledig futureproof

Op het vlak van HDR-standaarden is er ondersteuning voor alle HDR-standaarden en zijn de LG tv’s dus volledig toekomstbestendig wat HDR aangaat. Niet alleen HDR10 en Dolby Vision worden ondersteund maar ook Hybrid Log Gamma (HLG) voor tv-uitzendingen mét HDR, en het nagelnieuwe Advanced HDR by Technicolor. Mocht deze laatste een succes worden dan kan LG dit formaat via een eenvoudige firmware-update aanbieden.

Verschillen tussen de OLED-televisies

Het is vooral op het gebied van het design en de geluidskwaliteit dat je de verschillen moet gaan zoeken. De W7, waarover we hier al uitgebreid berichten, steekt er bovenuit. Het slanke profiel is indrukwekkend: bij de uitvoering in 65-inch is het paneel slechts 2,57mm dun. De televisie wordt bovendien met magneten direct op de muur bevestigd.

Maar ook het Picture-on-Glass design van de G7 en E7 mag er best zijn. Hierbij is het OLED-paneel rechtstreeks op een glasplaat bevestigd.

Alle OLED-televisies zijn niet alleen compatibel met Dolby Vision, maar ook met de geluidsoplossing van de Amerikaanse firma, namelijk Dolby Atmos. Hoe dit geluidsformaat wordt aangeboden hangt af van het model tv van LG. Via een afzonderlijke soundbar zoals op de W7V, of via een tafelvoet met soundbar zoals bij de G7, C7 en E7.

Wie dat wenst kan voor de C7 en E7 trouwens een afzonderlijke, bijpassende soundbar aankopen, de SJ9. In feite vervang je dan de tafelstandaard door een voet mét soundbar.

Het Picture-on-Glass design is verdwenen op de C7 en vervangen door wat LG Blade Slim noemt.

Bij de OLED-tv’s voor 2017 treffen we ook een vijfde model aan, de EG9A7V. Dit is in feite een nieuwe benaming voor de 55EG910V die al een aantal jaren oud is. De EG9A7V geeft enkel Full HD weer. 4K Ultra HD en HDR ontbreken dus.

WebOS 3.5

Alle LG televisies krijgen in 2017 het smart tv-platform webOS 3.5, behalve de EG9A7V. LG brengt ook geen curved of gebogen televisies meer uit voor de Benelux. De vraag naar dergelijke schermen ligt immers veel te laag, laat Jeroen Peeters weten.

W7V OLED 4K

Schermformaten: 65-inch (OLED65W7) en 77-inch (OLED77W7V)

Beschikbaarheid: De W7 is vanaf mei beperkt beschikbaar in een select aantal winkels.

Specs: Pic­tu­re-on-Wall, 2,75mm dun, 60W Dol­by Atmos soundbar 4.2 , Actief HDR met Dol­by Visi­on, Black Fil­ter, 10-bit paneel, WebOS 3.5, Per­fecte Kleuren, Pixel Dim­ming, Magic Remo­te (1 premium en 1 compact)

G7V OLED 4K

Schermformaten: 65-inch (OLED65G7V) en 77-inch (OLED77G7V)

Specs: Pic­tu­re-on-Glass, 60/80W Dol­by Atmos soundbar 4.2, Actief HDR met Dol­by Visi­on, Black Fil­ter, 10-bit paneel, WebOS 3.5, Per­fecte Kleuren, Pixel Dim­ming, Magic Remo­te (1 premium en 1 compact)

E7V/N OLED 4K

Schermformaten: 55-inch (OLED55E7N) en 65-inch (OLED65E7V)

Specs: Pic­tu­re-on-Glass, 60W Dol­by Atmos soundbar 4.2 (65-inch) en 40W Dol­by Atmos soundbar 2.2 (55-inch), Actief HDR met Dol­by Visi­on, Black Fil­ter, 10-bit paneel, WebOS 3.5, Per­fecte Kleuren, Pixel Dim­ming, Magic Remo­te (1 premium en 1 compact)

C7V OLED 4K

Schermformaten: 55-inch (OLED55C7V) en 65-inch (OLED65C7V)

Specs: 40W Dol­by Atmos 2.2 compatibel met TV Perfect Fit Kit, Actief HDR met Dol­by Visi­on, Black Fil­ter, 10-bit paneel, WebOS 3.5, Per­fecte Kleuren, Pixel Dim­ming, Magic Remo­te.

Reageer