De 5 beste televisies 2017-2018 (EISA)

Net voor de IFA beurs reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de 5 beste televisies die het EISA-label het komende jaar mogen dragen.

Beste OLED-tv: LG OLED65E7

De OLED-technologie van LG biedt kijkers een prachtig contrast, met diep zwart en kraakheldere accenten, plus levendige kleuren die ook bij een brede kijkhoek niet vervagen. De OLED65E7 (zie foto bovenaan) doet het op veel punten nog beter dan zijn voorgangers: de weergave van bijna-zwart is verbeterd en de maximale helderheid verhoogd. Het resultaat is een scherm dat geschikt is voor 4K HDR-beeld afkomstig van een Blu-ray streamingservice, terwijl content met een standaard dynamisch bereik net dat beetje extra krijgt dankzij LG’s HDR Effect-upscaling. De ondersteuning voor HDR-formaten is zeer uitgebreid en de OLED65E7 is geschikt voor Dolby Vision, HDR 10 en HLG. De combinatie van een superslank ontwerp, een Dolby Atmos-compatibel speakersysteem en een efficiënte gebruikersinterface maakt deze tv tot de winnaar in de categorie premium OLED.

Beste Koop OLED-tv: Philips 55POS9002

Voor zijn tweede generatie OLED-televisies introduceert Philips de gloednieuwe P5 picture engine voor efficiëntere verwerking voor een betaalbare prijs, waarmee dit model een uitblinker is op de groeiende OLED-markt. De uitstekende beeldkwaliteit van deze 55 inch-televisie biedt niet alleen rijke kleuren, fijne details en diepe zwarttinten, maar ook zeer scherpe bewegende beelden. De gebruiker heeft volledige toegang tot de uitgebreide beeldinstellingen van de 55POS9002, zodat deze helemaal op de persoonlijke smaak kunnen worden afgestemd. Het gevoel van immersie wordt, ongeacht de bron, versterkt door Philips’ unieke Ambilight-verlichtingstechnologie. Dankzij Android TV en een game-modus met lage latency is dit een 4K HDR flatscreen die in geen enkel systeem zal misstaan.

Beste lcd-tv: LG 55SJ850V

LG’s mid-range lcd-tv met led-verlichting (55 inch) is een superieure alleskunner die een uitstekende, gebruiksvriendelijke webOS 3.5-interface combineert met Dolby Vision/HDR 10/HLG HDR-weergave voor een kleurrijk en helder beeld. Er is gebruik gemaakt van de nieuwe Nano Cell 4K paneltechnologie van LG voor nog betere kleurweergave – ook als het scherm van opzij wordt bekeken. Dit geldt ook voor het contrast, zodat tv-series, sportprogramma’s en films op Ultra HD Blu-ray optimaal tot hun recht komen. Het geluid van de door Harman/Kardon ontworpen 2.2-kanaals speakers is helder en krachtig, het ontwerp van de tv is slim en bescheiden, en de multimediamogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Dit is een fraaie toevoeging aan de serie Super UHD-tv’s van LG.

Beste home cinema tv: Sony KD-65ZD9

Dit 4K-flagship van Sony biedt een thuisbioscoopervaring van topniveau, met uitstekende kleurweergave en het beste contrast in zijn klasse, plus de mogelijkheid van 3D-weergave en ondersteuning voor alle belangrijke HDR-formaten (waaronder een geplande upgrade voor Dolby Vision). Het geheim achter de prachtige weergave van zowel Blu-ray- als Ultra HD-beelden – zelfs bij fel licht – is Sony’s eigen full-array lokale dimtechnologie voor led-schermen (Backlight Master Drive). De motion processing en upscaling die mogelijk worden gemaakt door de krachtige X1 Extreme-chipset van Sony zijn uitstekend te noemen. De KD-65ZD9 is een premium beeldscherm voor thuisbioscopen dat de krachtige prestaties levert die daarbij horen.

Beste Smart TV: Samsung QE55Q7F

Samsung blijft grenzen verleggen op het gebied van tv-ontwerp en interactie met de gebruiker en de QE55Q7F is dan ook op verschillende manieren ‘smart’. De invoeraansluitingen zijn ondergebracht in de externe One Connect-box, die met de tv wordt verbonden via één vrijwel onzichtbare kabel, voor een nette installatie. Elegante opties voor de voet, een strak achterpaneel en een dunne omlijsting maken het aantrekkelijke ontwerp compleet. De bediening van deze tv is een genoegen: de spraakbesturing van de afstandsbediening van Samsung is nauwkeurig en betrouwbaar, terwijl met de uit twee lagen bestaande slimme gebruikersinterface moeiteloos kan worden geschakeld tussen de multimediafuncties en een groot aantal content-apps. En dankzij het 4K QLED-scherm (gebaseerd op Quantum Dot-technologie), een extreem breed kleurbereik en maximale helderheid van topniveau is de QE55Q7F ook slim als het om beeldkwaliteit gaat.

