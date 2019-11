De steelstofzuiger is ultralicht, compact en handig in gebruik, aldus Bosch.

Snoerloze steelstofzuigers zijn momenteel erg populair dankzij hun hanteerbaarheid en gebruiksgemak. Maar het zware gewicht laat soms nog wel eens te wensen over. Met de Unlimited Serie 6 die amper 2,3 kg weegt, hoopt Bosch alvast dat probleem op te lossen.

Bovendien heeft Bosch nog een andere leuke oplossing voor een probleem voor ons in petto. Je kan de autonomie van de steelstofzuiger verlengen door van batterij te wisselen. Eentje die bovendien compatibel is met meer dan 20 doe-het-zelf-toestellen en tuingereedschap van het Bosch-merk (Power for All 18V).

Een gemotoriseerde AllFloor-borstel past hij zich aan elk oppervlak aan – zetel, parket, tapijt – voor optimaal onderhoud en dieptereiniging. En met de roterende borstel, die een snelheid van 5000 tpm haalt, haalt hij ook de hardnekkigste dierenharen weg.

De adviesprijzen starten vanaf 299 euro.

Bekijk hier de steelstofzuigers van Bosch