2 Kan de gewone stofzuiger eindelijk de deur uit?

We gaan je moeten ontgoochelen. Een robotstofzuiger vervangt nooit volledig een gewone stofzuiger. Daarvoor zijn immers te veel hoekjes en kanten in een woning waar de robotstofzuiger nooit zal raken. Maar om je vloeren er altijd stofvrij bij te hebben liggen, is het wel een ideaal middel.

De robotstofzuiger gaat immers verschillende malen per week de hele vloer af en houdt je woning netter dan dat je even snel een paar keer per maand met de hand stofzuigt. Toch blijven er grote verschillen tussen robotstofzuigers. Verwacht van een model van 100 euro niet de prestaties van een duurdere robotstofzuiger met hogere zuigkracht!

Bovendien blijft een aanvullende klassieke stofzuigbeurt altijd nodig: de zuigkracht van de robotstofzuiger is minder als deze van de gewone stofzuigers. Zo hebben veel robotstofzuigers moeite met het verwijderen van alle vuildeeltjes uit hoogpolige tapijten, en is de kans ook groot dat ze zich vastrijden in de draadjes van dat tapijt. De duurdere modellen proberen dat te verhinderen door speciale borstels of extra zuigkracht wanneer ze een tapijt ‘zien’.

Ook meubels, sofas, trappen en plinten moeten op tijd en stond schoongemaakt worden. Door de geringe hoogte stofzuigt de robotstofzuiger eenvoudig onder meubels en zetels. Hou er ook rekening mee dat losliggende kabels, bedrading of speelgoed voor problemen kunnen zorgen.

Maar tussen die grotere schoonmaakbeurten door is de robotstofzuiger best handig en blijft je woning er netjes bijliggen. Kleine deeltjes op de vloer zoals dierenharen, kruimels, en steentjes vormen normaal geen probleem.