3 Gebruik het juiste water

De waterhardheid van gewoon kraantjeswater kan afhankelijk van de regio sterk schommelen en is een belangrijke factor van kalkaanslag.

In dit geval is het beter te strijken met een 50/50 mix van gedemineraliseerd water en gewoon kraantjeswater. Kijk wel even in de handleiding van je strijkijzer of dit niet de kalkfunctie aantast!

