Voorzien van Sony’s meest geavanceerde noise cancelling tot nu toe – aangedreven door een next-gen chip en intelligente algoritmes – blokkeert de WH-1000XM6 afleidingen nog vóórdat ze je bereiken.

In samenwerking met wereldwijd bekende mastering engineers, levert de WH-1000XM6 precisie op studiokwaliteit.

Opklapbaar ontwerp en magnetische case sluiting voor snel en makkelijk gebruik.

Verfijnd design met bredere hoofdband voor extra comfort.

Heldere gesprekskwaliteit door 6 beam forming AI-microfoons – bij elke oproep.

Sony werkt samen met 9x Diamond-gecertificeerde, GRAMMY® Award-genomineerde wereldster Post Malone om te laten zien hoe de WH-1000XM6 echt “For The Music” is.

Sony kondigt vandaag de WH-1000XM6 draadloze noise cancelling koptelefoon aan – de nieuwste toevoeging aan de bekroonde 1000X-serie, die een nieuwe standaard heeft gezet voor premium audio en persoonlijke luisterervaringen.

Voortbouwend op de legacy van de 1000X-serie combineert de nieuwste WH-1000XM6 hoogwaardig geluid met de beste noise cancelling in een naadloos design – een ongeëvenaarde audiobeleving voor muziekliefhebbers, modeliefhebbers, reizigers en professionals.

De volgende evolutie in noise cancelling

Aangedreven door de geavanceerde processor en een adaptief microfoonsysteem wordt de noise cancelling van de WH-1000XM6 in realtime geoptimaliseerd – voor puur geluid en een ongestoorde luisterervaring. Met een verwerkingssnelheid die zeven keer hoger ligt dan zijn voorganger, stemt de HD Noise Cancelling Processor QN3 in realtime twaalf microfoons af – 4 keer meer dan bij de WH-1000XM5 – wat zorgt voor een enorme sprong in noise cancelling én geluidskwaliteit. Dankzij de twaalf microfoons wordt ruis nog nauwkeuriger gedetecteerd en past de noise cancelling zich perfect aan jou en je omgeving aan. Of je nu lawaai wilt onderdrukken tijdens een drukke ochtendspits of gefocust wilt blijven op kantoor – je luisterervaring blijft krachtig en ononderbroken.

Sony’s nieuwe Adaptive NC Optimiser biedt precisie in noise cancelling – die zich moeiteloos aanpast aan zowel omgevingsgeluid als luchtdruk. Bovendien is de speciaal ontworpen driverunit optimaal afgestemd voor verbeterde ruisonderdrukking.

De Auto Ambient Sound-modus is nog beter geworden in het realtime aanpassen aan je omgeving, en biedt balans tussen muziek en omgevingsgeluid. Meerdere microfoons filteren storende ruis of laten juist door wat belangrijk is: omroepberichten, gesprekken of het geluid van de wereld om je heen. Pas instellingen automatisch aan of stem ze handmatig af in de Sony | Sound Connect-app.

Ontworpen voor langdurig comfort

Het design van de WH-1000X-serie is verfijnd en naar een hoger niveau getild met een elegante, bredere hoofdband met zachte pasvorm, bekleed met veganistisch leer voor een drukvrije draagervaring. Dankzij het asymmetrische ontwerp van de hoofdband zie je in één oogopslag wat de linker- en rechterkant is.

De oorkussens zijn speciaal ontworpen voor draagcomfort gedurende de dag, met een rekbaar materiaal dat stevig maar zacht aansluit en tegelijkertijd externe geluiden buitensluit.

Met de intuïtieve bediening schakel je moeiteloos tussen noise cancelling, ambient sound en microfoondemping via voelbare knoppen en een responsief touchpaneel.

Het vouwmechanisme van de WH-1000XM6 is gemaakt van sterk metaal, wat zorgt voor een duurzame en soepele vouw. Het ontwerp past gemakkelijk in een tas, en de compacte case heeft nu een magnetische sluiting voor snel en makkelijk gebruik.

De WH-1000XM6 zijn verkrijgbaar in drie stijlvolle kleuren die passen bij jouw look: Black, Platinum Silver en Midnight Blue.

Premium geluid, co-creatie met de masters

De WH-1000XM6 koptelefoon laat je je muziek horen zoals deze bedoeld is. Ontwikkeld in samenwerking met mastering engineers van drie topstudio’s in de muziekindustrie – Sterling Sound, Battery Studios en Coast Mastering – verfijnt de WH-1000XM6 elke noot voor studiokwaliteit, en biedt daarmee een superieure muziekervaring.

De samenwerking met Grammy-winnende en -genomineerde engineers omvat Randy Merrill (Sterling Sound), die heeft gewerkt met artiesten als Ed Sheeran; Chris Gehringer (Sterling Sound), bekend van zijn werk met Rihanna en Lady Gaga; Mike Piacentini (Battery Studios), die tracks heeft gemasterd voor Bob Dylan; en Michael Romanowski (Coast Mastering), wiens portfolio onder andere Alicia Keys en de iconische Star Wars-soundtracks voor Episodes 4, 5 en 6 omvat.

Deze samenwerking zorgt ervoor dat de WH-1000XM6 de emotie, energie en details van de artiest precies zoals bedoeld levert, met opmerkelijke precisie.

Randy Merrill, mastering engineer van Sterling Sound, die heeft gewerkt met muziekiconen zoals Taylor Swift en Adele, maakte deel uit van de ontwikkeling van de koptelefoon. Randy prijst de geluidsweergave van de koptelefoon en vertelt: “Sony is altijd al een benchmark geweest voor premium kwaliteit, en de WH-1000XM6 koptelefoon tilt dit naar een nieuw niveau. De koptelefoon brengt je naar een andere wereld met uitstekende bas, frequentierespons, geluidsbeeld en detail. Ze vertegenwoordigen de geluiden van de opnames waaraan wij zo hard werken op een eerlijke manier.”

Mike Piacentini van Battery Studios, die heeft samengewerkt met Depeche Mode en James Brown: “Wij, als mastering engineers, brengen veel tijd door met de artiesten en producers om hun visie te laten klinken zoals bedoeld. Met de WH-1000XM6 zullen luisteraars een aangenamere ervaring hebben, omdat ze elke emotie, technische beslissing en songwriterskeuze horen die de artiest en engineer hebben gemaakt.”

De WH-1000XM6 is ontworpen met een speciaal ontwikkelde driverunit die heldere geluidsdetails levert, waardoor elk detail duidelijk naar voren komt.

De HD Noise Cancelling Processor QN3 kijkt vooruit in het geluid voor een natuurlijkere luisterervaring. Hiermee kan de WH-1000XM6 ruis voorspellen en optimaliseren, terwijl hij snel reageert op plotselinge veranderingen in geluid. Dit levert helderdere details, rijkere bas en een natuurlijker luisterervaring.

De WH-100XM6 ondersteunt High-Resolution Audio en High-Resolution Audio Wireless dankzij LDAC, Sony’s audiocoderingstechnologie. Bovendien gebruikt de WH-1000XM6 Edge-AI en upscalet het DSEE Extreme™-algoritme gecomprimeerde digitale muziekbestanden in realtime om het hoogfrequente geluid dat verloren gaat door compressie te herstellen.

De Sony | Sound Connect-app maakt het nog gemakkelijker om je entertainmentervaring op de WH-1000XM6 af te stemmen. Bij het luisteren naar muziek kun je het perfecte geluid instellen met de 10-bands EQ of een ruimtelijk gevoel creëren met de Background Music Effect. Gamers kunnen ook genieten van de Game EQ, ontwikkeld met de expertise van Sony uit de INZONE-serie, om de geluidskwaliteit voor FPS-games te verbeteren. Voor wie onderweg films kijkt, beschikt de WH-1000X6 ook over 360 Reality Audio Upmix for Cinema, die de ruimtelijke geluidservaring van een bioscoop nabootst met 2ch stereo geluid door Sony’s unieke upmix en 360 Spatial Sound-technologie.

Altijd goed verstaanbaar dankzij zuivere gesprekskwaliteit

Met de WH-1000XM6 geniet je van kristalheldere gesprekken. Dankzij intelligente beamforming wordt jouw stem geïsoleerd van achtergrondgeluid, zodat je altijd goed te horen bent – zelfs als er anderen om je heen praten. Dempen doe je eenvoudig met een knop op de koptelefoon zelf.

Het geavanceerde beamforming-systeem met zes AI-gestuurde microfoons richt zich specifiek op jouw stem en filtert achtergrondgeluid weg, zodat elk woord helder doorkomt – zelfs in rumoerige omgevingen.

Het AI-geoptimaliseerde algoritme voor ruisonderdrukking dempt storend achtergrondgeluid en legt de focus volledig op jouw stem. Beamforming-microfoons en nauwkeurige spraakdetectie zorgen ervoor dat elk woord duidelijk wordt opgepikt.

Intuïtiever en slimmer dan ooit

Met de WH-1000XM6 kun je genieten van Scene-based Listening, een nieuwe intuïtieve functie die sensortechnologie gebruikt om automatisch muziek af te spelen op basis van je activiteiten en het niveau van ruisonderdrukking aan te passen aan je omgeving en locatie. Naast Quick Access en Scene-based Listening kun je moeiteloos verbinding maken met de beste muziekdiensten, waaronder Amazon Music (via “Amazon Music Play Now”), Apple Music, Spotify (via “Spotify Tap”) en YouTube Music.

De WH-1000XM6 biedt LE Audio en ultralage latentie voor gamen en moeiteloze toegang tot uitzendingen met Auracast™. Dankzij Multi-Point en Auto Switch kun je naadloos schakelen tussen apparaten, zodat je altijd verbonden bent zonder onderbrekingen.

Met de WH-1000XM6 kun je luisteren en opladen tegelijk. Moet je doorgaan terwijl de batterij bijna leeg is? Dan sluit je de USB-oplaadkabel aan en kan je blijven luisteren naar je favoriete nummers.

Onderweg? Nog sneller opladen is mogelijk: met drie minuten opladen kun je tot drie uur luisteren.

Samenwerking met wereldwijde superster Post Malone

Sony gaat een samenwerking aan met de 9x Diamond-gecertificeerde, GRAMMY® Award genomineerde wereldwijde icoon Post Malone als onderdeel van Sony’s ‘For The Music’-campagne. Als een van de meest invloedrijke artiesten van zijn generatie belichaamt Post Malone authenticiteit, creativiteit en verbondenheid – waarden die centraal staan in Sony’s benadering van audio-innovatie. “Goed geluid is essentieel voor mij wanneer ik muziek maak en luister”, aldus Post Malone. ‘Met deze nieuwe noise cancelling koptelefoon word je volledig ondergedompeld in de muziek.’ Als onderdeel van de campagne werkte Post Malone samen met het team van Sony om fans het gevoel te geven dat ze in realtime een moment met de artiest delen.

Gemaakt met het milieu in gedachten

Sony heeft deze koptelefoon ontworpen met het milieu in gedachten. De verpakking van de WH-1000XM6 is gemaakt van 100% papier. We blijven het gebruik van Sony’s eigen papier, Original Blended Material, voor de verpakking van de 1000X-serie (de WF-1000XM5, WF-1000XM4, WH-1000XM5 en WH-1000XM6), uitbreiden. Original Blended Material is een milieubewust papier dat is gemaakt van bamboe, suikerrietvezels en gerecycled papier.

For The Music

Sony heeft ‘For The Music’ opgericht voor premium audioapparatuur en -diensten voor consumenten en professionals. Met ‘For The Music’ bevestigt Sony zijn positie als toonaangevend audiomerk dat muziekmakers en consumenten met elkaar verbindt. Het doel is om authentieke muziekervaringen te creëren die verder gaan dan emotie, door de visie van de makers voorop te stellen