Rowenta introduceert met trots de nieuwste innovatie op het gebied van huishoudelijke schoonmaakhulp: de X-Plorer Serie 70+ robotstofzuiger. Met een combinatie van elegant design, geavanceerde technologie en gebruiksgemak biedt dit apparaat een compleet nieuwe schoonmaakervaring.

Waarom kiezen voor de X-Plorer Serie 70+?

1. Ultradun en elegant ontwerp

Met een hoogte van slechts 7,8 cm glijdt de X-Plorer Serie 70+ moeiteloos onder meubels en andere moeilijk bereikbare plekken. Het stijlvolle design past bovendien perfect in elk interieur.

2. Geavanceerde technologie

Dankzij het slimme lasersysteem voor kaartweergave wordt je woning nauwkeurig in kaart gebracht. Dit zorgt voor een methodische en efficiënte schoonmaak, zonder dat er een plekje wordt overgeslagen. Daarnaast beschikt de robot over een automatisch leegstation, waardoor je tot wel 60 dagen lang zorgeloos bent van stof en vuil.

3. 2-in-1 stofzuigen en dweilen

Het geïntegreerde Smart Aqua Power-systeem combineert stofzuigen en dweilen in één apparaat. Het vochtigheidsniveau wordt automatisch aangepast per kamer, waardoor harde vloeren een diepe reiniging krijgen, zonder schade of strepen.

4. Ideaal voor dierenliefhebbers en allergieën

Met de speciale dierenborstel en het hoogwaardige filter biedt de X-Plorer Serie 70+ een perfecte oplossing voor huishoudens met huisdieren. Stof, haren en allergenen worden effectief opgevangen, zodat je woning schoon en fris blijft.



Maak je leven eenvoudiger

De Rowenta X-Plorer Serie 70+ is ontworpen voor wie het huishouden makkelijker wil maken. Of je nu huisdieren hebt, allergieën wilt verminderen, of gewoon minder tijd aan schoonmaken wilt besteden, deze robotstofzuiger biedt de perfecte oplossing.