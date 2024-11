De nieuwe Philips Steamer 5000 Series: Een compacte kledingstomer om effectief te ontkreuken, makkelijk mee te nemen, en hygienisch en ecologisch kledij en stoffen te stomen. Verkrijgbaar in vijf unieke kleurcombinaties. Warmt op in slechts 35 seconden, en heeft zowel een ECO- als MAX-modus. Een compact design, een kantelbare kop, opties voor horizontaal en verticaal stomen, en een garantie tegen brandplekken.

Krachtig stomen, moeiteloze verzorging

Je frist kledingstukken snel en effectief op door ze te stomen, waardoor je kledingstukken vaker kunt dragen tussen de wasbeurten in. De Philips Steamer 5000 Series heeft een compact formaat én levert krachtige stoom om efficiënt kreukels te verwijderen, zodat kleding fris en klaar om te dragen is. Win win!

Met zowel prestatie als duurzaamheid in gedachten, is de Philips Steamer 5000 Series gemaakt met gerecycled plastic en wordt geleverd in een milieuvriendelijke doos van 100% gerecycled en recyclebaar papier.1

De kledingstomer heeft een verstelbare kantelkop om makkelijk op te bergen, samen met een veelzijdige 2-in-1 handschoen/opbergtas dat beschermt tijdens het stomen en tegelijk dient om de kledingstomer handig op te berg of mee te nemen.

Met een opwarmtijd van slechts 35 seconden en zowel ECO- als MAX-modus, verwijdert de kledingstomer effectief kreuken zonder risico op schroeiplekken. Naast het verwijderen van kreuken neemt de Philips Steamer 5000 Series ook effectief 99,9%2 van de bacteriën weg, waardoor kleding niet alleen glad, maar ook hygiënisch schoon wordt.

Verkrijgbaarheid

De Philips Steamer 5000 Series is verkrijgbaar in diverse trendy kleurencombinaties, ​ waaronder: Celestial Blue, Orange Red, Charcoal Grey en Marine Blue. Voor iedere smaak en stijl is er een match te vinden.

Alle kledingstomers worden geleverd met een opbergaccessoire en een standaard watertank van 120 ml, geschikt voor het stomen van meerdere kledingstukken, een garantie tegen brandplekken.

Er zijn extra’s verkrijgbaar zoals: een grotere watertank van 200 ml, een 2-in-1 handschoen/opbergtas voor handbescherming en makkelijk opbergen, en een matje om glad te stomen en ter bescherming van de oppervlakte.

In de winkel verkrijgbaar vanaf oktober 2024