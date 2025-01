Voor koffieliefhebbers die stijl net zo belangrijk vinden als smaak, hebben L’OR en Alessi de handen ineengeslagen. Het resultaat? De L’OR Barista Alessi Plissé – een capsulekoffiemachine die innovatieve technologie combineert met elegant Italiaans design.

Een meesterwerk in je keuken

Het iconische geplooide ontwerp van de Plissé-collectie van Alessi, gecreëerd door de beroemde Italiaanse ontwerper Michele De Lucchi, vormt de basis voor deze stijlvolle koffiemachine. Een design dat doet denken aan de vloeiende bewegingen van stof, maar dan vertaald naar een eyecatcher voor je keuken.

Koffiegenot op maat

De L’OR Barista Alessi Plissé biedt niet alleen schoonheid, maar ook veelzijdigheid. Compatibel met een breed scala aan capsules*, maakt deze machine koffies in verschillende maten en stijlen. Wil je twee kopjes tegelijk zetten? Of liever een krachtige dubbele espresso? Dankzij de unieke dubbele espresso-technologie van L’OR is het allemaal mogelijk.

Barista-kwaliteit bij jou thuis

Met geavanceerde capsuleherkenning en een druk van 19 bar, biedt de machine een koffiebeleving die barista-waardig is. Niet voor niets werd de L’OR Barista eerder bekroond als T3 Best Coffee Machine 2023*.

Een stijlvol cadeau voor jezelf (of iemand anders)

De L’OR Barista Alessi Plissé is verkrijgbaar in een matte witte uitvoering voor €179,-. Je vindt deze elegante koffiemachine bij geselecteerde zelfstandige winkels en Mediamarkt.

Gun jezelf een moment van stijlvol koffiegenot.

*De L’OR Barista is compatibel met L’OR Espresso eenmalige capsules, L’OR Barista tweevoudige capsules en de meeste capsules van andere merken.