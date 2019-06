De vernieuwde iPod Touch van Apple is krachtiger en kan overweg met augmented reality en groepsgesprekken in FaceTime.

Met een instapprijs van 239 euro is het bovendien het goedkoopste iOS-toestel op dit moment. Hiervoor krijg je een opslagcapaciteit van 32GB. De versie van 128GB kost 349 euro, die van 256GB klokt af op 459 euro.

De 2019-versie van de iPod Touch draait op een A10 Fusion-chip, die we kennen van de iPhone 7. Aan de buitenzijde verandert er verder niet veel: een vingerafdrukscanner ontbreekt, maar een 8 megapixel camera is wel van de partij. Voor het luisteren naar muziek via een hoofdtelefoon is er nog de jack-aansluiting.

De iPod Touch zal in zes kleuren te koop zijn: blauw, rood, zilver, spacegrijs, roze en goud.

Met de ondersteuning voor augmented reality (AR) lijkt Apple de iPod Touch ook al in gereedheid te brengen voor de nakende lancering van Apple Arcade. Dat is een betalend abonnement op honderden games. Zeg maar een soort Netflix voor iOS-games.