Een schoon en gezond interieur, een brandschoon huis van vloer tot plafond, met een minimum aan inspanning, dat is de belofte van de nieuwe Rowenta X-Force Flex. Snoerloos, licht, gemakkelijk te hanteren en ongelooflijk efficiënt: hij zuigt alles op, van de grootste resten tot de kleinste deeltjes, en maakt uw huis grondig schoon in een mum van tijd!

Pure kracht voor oneindige mogelijkheden

Met zijn Digital Force motor met een vermogen tot 230 watt en een batterij met een autonomie tot 1u20, heb je de meest geavanceerde technologieën in handen: automatische aanpassing van snelheid en vermogen aan het vloertype, Flex-technologie, digitaal bedieningsscherm, Deep Power LED-zuigkop en nog veel meer. Ultra krachtig op alle soorten vloeren, het reinigt het hele huis grondig, komt tot in elke hoek en reinigt muren en plafonds.

Praktisch en betrouwbaar tot in het kleinste detail

Vergeet stoppen om de stofzuiger op te laden! Met een autonomie van 1 uur en 20 minuten kun je het hele huis in één keer schoonmaken. Dankzij het stand-alone laadstation is gaten boren in de muur uit den boze en houd je toch alle accessoires binnen handbereik. Het XL-stofreservoir laat je ook in het groot denken. Met een capaciteit van 0.9L is het gemakkelijk te legen en 100% wasbaar.

De Rowenta X-Force Flex is ook de beste vriend van een huisdierbezitter. Honden- en kattenharen in textiel behoren nu tot het verleden!

Tot slot heb je zelf alles onder controle dankzij het digitale display dat 5 verschillende instellingen biedt, je in real time informeert over de resterende autonomie en je waarschuwt wanneer het tijd is om het filter te reinigen.

De X-Force Flex is ontworpen om te worden gerepareerd in een van de 6.500 centra wereldwijd en kan snel en tegen beperkte kosten worden gerepareerd voor een periode van minimaal 10 jaar. Dit is een van de beloften van Rowenta, want het bedrijf gelooft niet in geprogrammeerde veroudering!

