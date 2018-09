De maker van slimme thermostaten Tado geeft zijn app een update en focust nu meer op de luchtkwaliteit binnen de woning.

Tado is al even bezig om nieuwe functionaliteit aan de app toe te voegen. Zo kan de slimme thermostaat al detecteren of er een raam in de kamer is opengegaan, door de verandering in de temperatuur.

Nu komt daar dus de luchtkwaliteit bij. Door gebruik te maken van weersvoorspellingen en luchtvervuilingsdata van derde partijen, kan Tado bepaalde aanbevelingen meegeven in de app. Zoals de ramen sluiten wanneer de luchtkwaliteit buiten van mindere aard is, of wanneer er veel pollen in de lucht zitten.

Om van de nieuwe mogelijkheden gebruik te maken is geen nieuwe hardware nodig, zegt founder van Tado, Christian Deilmann in een gesprek met ons op IFA 2018. Door de combinatie van algoritmes, de ‘Open raam detectie’, geofencing en sturing volgens de weersvoorspellingen, kan Tado dergelijke tips meegeven. Het bedrijf heeft voorlopig dan ook geen plannen om een eigen weerstation uit te brengen.

Al die toevoegingen betekent wel dat de app er vandaag helemaal anders komt uit te zien. Zo spreekt Tado voortaan van Skills, waaronder de nieuwe Luchtcomfort Skill. De app is zo ontwikkeld dat gebruikers hem op maat kunnen maken door ook enkel de Skills kunnen activeren die zij willen gebruiken. De Auto-Assist Skill is een abonnementsdienst, waarmee je je slimme huisklimaat nog verder automatiseert voor € 2,99 per maand of voor € 24,99 per jaar.

Het startscherm van de app ging ook grondig op de schop, met een overzicht van de verschillende thermostaten of -knoppen in de woning, en snelkoppelingen naar het energiebesparingsrapport of de geolocatie.

Door de update wordt de startkit die Tado op de markt brengt, wel herdoopt naar de V3+ productreeks.