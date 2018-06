Voor wie de aankoop van een ventilator aan het overwegen is, zijn er een aantal factoren waarmee je zeker en vast rekening kunt houden. We zetten ze alvast graag even op een rijtje:

Blaasrichting

We geven de voorkeur aan een ventilator die verschillende richtingen kan opblazen. Zo wordt de gekoelde ruimte door de ruimte heen verspreid, in plaats van een constante luchtstroom te creëeren die voor stijve spieren kan zorgen.

Let daarom zeker op de term ‘oscillatiehoek’ waarbij men refereert naar het draaien van de ventilator van links naar rechts.

Indien men ook spreekt van ‘neigen’, dan spreekt men van een ventilator die ook lucht blaast van boven naar onder.

Vermogen

Hoe hoger het wattage, hoe harder de ventilator kan blazen.

Snelheid

Afhankelijk van de ruimte die moet gekoeld worden, is een hoge snelheid belangrijk. Wil je de ventilator in verschillende kamers kunnen gebruiken die verschillen van afmeting, dan kies je best voor een model die de grootste kamer aankan en waarvan je de snelheid kunt aanpassen.

Geluid

Vaak betekent een hoger vermogen ook meer geluid. Stel je de ventilator in op een lagere snelheid, dan zal het volume ook verminderen.

Waaier

Hoe groter de waaier, hoe meer lucht er zal worden verplaatst.

Timer

Een timer lijkt een overbodige luxe, maar dat is het zeker niet! Het is een ideale optie om op een warme zomernacht in alle veiligheid en koelte in slaap te dommelen.

Breeze 360° ventilator van Solis heeft het allemaal!

4 oscillatiehoeken

Stel de Breeze 360° in op een oscillatiehoek van 60°, 90°, 180° of laat hem 360° ronddraaien.

Tot 90° manueel te richten naar boven

Wens je de ventilator wat naar boven te richten om vervelende trek te vermijden? Dat kan en dan ook nog wel heel precies!

3 ventilatiestanden en 3 modussen

Met zijn 65 Watt en 3 ventilatiestanden kan de Breeze 360° het zwaardere werk aan: tot 4 meter per seconden en tot 4200 m³ per uur!

Kies vervolgens uit de normale modus waarbij je de snelheid van de ventilator zelf bepaald, de natuurmodus die afwisselend op de hoge, middelste en lage snelheid werkt waardoor de luchtstroming als een natuurlijk briesje wordt ervaren of de slaapmodus die je zachtjes in slaap wiegt.

Duidelijk display met afstandsbediening en een timer

Jouw voorkeuren zijn duidelijk af te lezen op het met led verlichte display. Zijn de instellingen nog niet naar wens? Blijf gerust zitten of liggen, want met de afstandsbediening kun je het perfecte briesje afstellen zonder je uit jouw comfortabele positie te moeten halen.

Last but not least! De timer. Val met een gerust hart in slaap terwijl de ventilator zich uitschakelt op het door jou ingestelde tijdstip!

