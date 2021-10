Sony introduceert de nieuwe SRS-NS7 draadloze nekbandspeaker die de gebruiker een overweldigende, persoonlijke bioscoopervaring biedt. Dit is werelds eerste Dolby Atmos-compatibele draadloze nekbandspeaker voor Sony’s BRAVIA XR-modellen. Deze speaker biedt Sony’s unieke 360 Spatial Sound voor een gepersonaliseerde bioscoopervaring via de 360 Spatial Sound Personalizer-app.

Grootse surround sound in een handomdraai

Deze stijlvolle speaker is de ideale configuratie om te genieten van virtuele Dolby Atmos. Deze speaker kan daadwerkelijk het effect van helikopters die boven het hoofd vliegen nabootsen.

Om dit ultieme effect te genereren dient de SRS-NS7 met de – ook los verkrijgbare – WLA-NS7 draadloze zender verbonden te worden met een BRAVIA XR-tv’s. De zender wordt met de tv verbonden via een optische- en USB-kabel. Vervolgens wordt de SRS-NS7 via Bluetooth verbonden.

Voor een gepersonaliseerde ervaring kan de gebruiker de 360 Spatial Sound Personalizer gebruiken. Met deze speciale app is het eenvoudig om foto’s van de oorschelpen te maken waaruit de unieke hoor karakteristieken worden afgeleid. De analyse daarvan wordt geïntegreerd om je SRS-NS7-audio-ervaring te personaliseren.

Naast Dolby Atmos-content op een tv ondersteunt de SRS-NS7 ook 360 Reality Audio. De muziek klinkt zoals de artiest het bedoeld heeft via High-Resolution Audio en 360 Reality Audio. 360 Reality Audio wordt ondersteund door Amazon Music HD, Deezer, nugs.net en TIDAL.

De SRS-NS7 werkt niet alleen goed samen met BRAVIA XR-tv’s maar kan ook gekoppeld worden met andere apparatuur als laptops, tablets en smartphones. Deze persoonlijke draadloze nekbandspeaker laat entertainmentfans genieten van verschillende typen entertainment. Dit in 2-kanaalsstereo-geluid voor een meeslependere luisterervaring.

Overweldigende persoonlijke sound

De SRS-NS7 maakt gebruik van Sony’s geroemde audiotechnologie en garandeert een kristalheldere klank en krachtig volume. Dit resulteert in een rijkere en diepere sound voor de ultieme persoonlijke-bioscoopervaring. Dit is te danken aan een X-Balanced-luidspeaker in een compacte behuizing. De SRS-NS7 produceert een hoog geluidsvolume en beperkt vervorming voor een heldere muziek- en stemweergave. Bovendien sturen de omhoog gerichte luidsprekers het geluid rechtstreeks op de gebruiker af. Dit biedt als voordeel dat andere personen in dezelfde ruimte geen hinder ondervinden. De passieve radiator verhoogt de respons in de lage frequenties, voor duidelijke bassen, geweldige soundeffecten en diepe beats.

Beeld en klank perfect synchroon

De meegeleverde draadloze zender helpt om de audio delay te beperken bij connectie met een BRAVIA XR-tv. Gebruikers kunnen volledig genieten van Atmos-films met klank en beeld volledig in harmonie.

Comfortabele pasvorm voor non-stopsessies

Voor bingewatchen of een filmmarathon is de SRS-NS7 uitstekend inzetbaar. Deze nekband biedt urenlang comfort voor films, tv-programma’s of concerten, dankzij een flexibel en ergonomisch design. Deze speaker past perfect rond de nek en via de flexibele band aan de achterzijde is de SRS-NS7 persoonlijk instelbaar.

De SRS-NS7 biedt 12 uur luistergenot bij normaal gebruik en 5 uur op maximumniveau. Dit volstaat ruimschoots voor lange films en series. En als de batterij toch bijna leegraakt, is een snelle laadbeurt van 10 minuten voldoende om weer 60 minuten voort te kunnen.

De SRS-NS7 is niet alleen inzetbaar voor tv, films of muziek. De draadloze nekbandspeaker is ook geschikt voor telewerken en handenvrij telefoneren. Door de optimale plaatsing van de microfoon weet de SRS-NS7 ook stemgeluid uitstekend te registeren en weer te geven. Een X-Balanced-luidspeaker garandeert vervolgens een heldere weergave van de stemmen van collega’s. Echo-onderdrukking die de feedback beperkt, zorgt ervoor dat iedereen goed hoort en te horen is.

De SRS-NS7 beschikt ook over Sony’s populaire Multipoint-connectie, die ervoor zorgt dat de koptelefoon gelijktijdig met twee Bluetooth-apparaten gekoppeld kan worden. Wanneer de telefoon gaat, weet de hoofdtelefoon welk apparaat overgaat en wordt de gebruiker er automatisch mee verbonden. Apparatuur schakelen met een druk op de knop. Eenvoudiger wordt het niet.

Dit model is IPX4-waterbestendig zodat spatten en zweet geen probleem vormen voor de SRS-NS7. De stabiele Bluetooth-connectie zorgt voor een naadloze, ononderbroken luisterervaring.

Eersteklas design en superpraktisch

De SRS-NS7 heeft een textielafwerking die comfortabel aanvoelt en plezierig is om te dragen. De silicone nekband voelt zacht aan en de speciale coating maakt de SRS-NS7 perfect voor dagelijks gebruik en is eenvoudig schoon te maken.

Beter voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal van de SRS-NS7 bevat minder dan 5% plastic en is ontworpen volgens de maatschappelijk verantwoorde ‘Made to be remade’-filosofie. Om minder afval te produceren is 99% van de papieren verpakking (afgezien van de labels) gemaakt van gerecycled en duurzaam ‘Original Blended Material’ dat speciaal voor Sony is ontwikkeld.

‘Original Blended Material’ bestaat uit een unieke combinatie van bamboe, suikerrietvezels en gerecycled papier. Dit materiaal is zowel sterk als duurzaam en is inzetbaar voor een breed scala aan toepassingen. Het bijzondere van dit materiaal is dat het volledig kan worden gerecycled zonder te sorteren. Sony zal dit materiaal ook gebruiken voor de verpakkingen van toekomstige producten.

360 Spatial Sound-ervaring met je koptelefoon

Sony’s 360 Spatial Sound-ervaring komt ook beschikbaar voor een aantal andere Sony-koptelefoons, indien ze gekoppeld worden met de draadloze zender WLA-NS7 en BRAVIA XR-televisies.

De SRS-NS7 is vanaf november 2021 verkrijgbaar in de Benelux voor € 299

De meegeleverde WLA-NS7 is ook vanaf november 2021 los verkrijgbaar in de Benelux voor € 59,99

In afwachting van de lancering, kun je hier alvast alle hoofdtelefoons van Sony bekijken.