Sony kondigt de komst van de WF-1000XM4 aan – het nieuwste volledig draadloze oordopjes model in de bejubelde 1000X-serie. Stilstaan bij een bushalte, met de trein naar Maastricht of een vlucht naar Barcelona – deze oordopjes filteren automatisch ongewenste geluiden weg op iedere locatie.

Een nog helderder geluid en minder ruis

De nieuw ontwikkelde Noise Isolation-oordoppen leveren een verbeterde pasvorm. De nieuwste oordoppen van Sony zijn gemaakt van uniek polyurethaanschuim dat zacht en elastisch is en het contactoppervlak tussen de oordop en het oorkanaal maximaliseert. Dit minimaliseert openingen en draagt bij om het geluid te isoleren en lawaai te verminderen. Bovendien is er meer grip op het oorkanaal voor een betere pasvorm.

Zelfs op dagen met veel wind blijft de optimale geluidskwaliteit en noise cancelling behouden. De Automatic Wind Noise Reduction-modus constateert wanneer het waait en onderdrukt het geluid automatisch.

De WF-1000XM4 ondersteunt High-Resolution Audio Wireless. LDAC draagt ongeveer drie keer zoveel data over als conventionele Bluetooth-audio, met de maximale snelheid van 990 kbps. Dit garandeert muziekliefhebbers High-Resolution Audio van uitzonderlijke kwaliteit. De audiokwaliteit evenaart bijna de kwaliteit van een bekabelde verbinding.

Een nog slimmere luisterervaring

De Speak-to-Chat functies van het headphone model is alom geprezen. Middels deze innovatie is het eenvoudig om korte gesprekken te voeren zonder de oordopjes uit de oren te halen. Het bestellen van koffie tijdens het luisteren van muziek of het vragen van de weg op het station, wordt hierdoor zeer eenvoudig. Door simpelweg te spreken herkent de headphone automatisch het stemgeluid van de gebruiker. De muziek stopt automatisch en laat omgevingsgeluid toe zodat het gesprek gevoerd kan worden zonder de headphone af te zetten. Na het laatste spraaksignaal start de muziek automatisch na 30 seconden of door een simpele aanraking via de touch-bediening. Deze intelligente functie biedt veel gebruiksgemak bij dagelijks gebruik van de headphone.

Speak-to-Chat herkent en reageert enkel op de stem van de gebruiker. Het is gebaseerd op Precise Voice Pickup-technologie, die vier microfoons en sensors combineert met een geavanceerde verwerking van geluidssignalen.

Ook is de bekende Quick Attention-modus beschikbaar voor de WF-1000XM4. Deze is eenvoudig te benaderen via een touch-pad aan de rechteroorschelp van de 1000XM4. Door aanraking via de handpalm wordt de noise cancelling tijdelijk uitgeschakeld en activeren de microfoons. Op deze manier is het mogelijk een gesprek te voeren of aankondiging te beluisteren – zonder de headphone af te hoeven zetten. Via dit touch-pad kan tevens van nummer gewisseld worden, is het volume instelbaar en kan een telefoongesprek worden opgenomen.

De WF-1000XM4 is uitgerust met Adaptive Sound Control. Deze technologie past de ruisonderdrukking automatisch aan per gebruiksmoment. Tijdens het luisteren naar muziek op het vliegveld optimaliseert de headphone de noise cancelling maar laat bijvoorbeeld toch omroepberichten door. Na verloop van tijd leert Adaptive Sound Control de locaties waar de gebruiker regelmatig is te herkennen. Zoals een werkplaats, sportschool of favoriete café, en past deze het geluid aan de situatie aan. De locaties en voorkeursinstellingen kunnen eenvoudig geconfigureerd worden via de Sony | Headphones Connect-app. De omgevingsgeluidsinstellingen worden automatisch geüpdatet wanneer de gebruiker aankomt op een andere locatie.

De oordoppen beschikken ook over de functie ‘instant pause and play’ voor een prettige luisterervaring. Bij het verwijderen van de oordoppen stop de muziek automatisch dankzij een sensor die detecteert wanneer één of beide oordoppen gedragen worden. Zodra de oortjes weer gedragen worden speelt de muziek automatisch verder.

Een indrukwekkende batterijduur en echt draadloos opladen

Een volle batterij gaat tot 8 uur lang mee met noise cancelling ingeschakeld. De headphones worden geleverd in een zeer compacte en stijlvolle case die tevens als oplader fungeert. Ideaal voor een laadbeurt onderweg. De oordopjes hebben tevens een snellaadfunctie – slechts 5 minuten laden biedt een batterijlevensduur van 60 minuten. De Sony | Headphones Connect-app laat weten wanneer de oplaadcase minder dan 30% over heeft.

Waterdichtheid

De WF-1000XM4 zijn ontworpen voor een actieve levensstijl. Met een IPX4 waardering zijn deze oordopjes spatwaterbestendig. Dit betekent dat de oordopjes inzetbaar zijn in de regen of tijdens het sporten.

Prijzen en beschikbaarheid

De WF-1000XM4 is vanaf juni 2021 in zwart en zilver verkrijgbaar in de Benelux voor € 280.