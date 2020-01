Philips Sound lanceert een nieuwe serie audioproducten voor het sporten. De collectie bestaat uit de SH402 koptelefoon, SN503 oortjes en draadloze ST702 headset. Ze werken allen via Bluetooth 5.0.

Blikvangers zijn de volledig, draadloze ST702 oortjes (199 euro). Deze oordopjes zijn water- en zweetbestendig (IPX5) maar het is vooral de oplaadcase die eruit springt: die beschikt over UV-reiniging zodat de oortjes steeds schoon zijn voor de volgende draagbeurt.

Eén laadbeurt is goed voor een afspeeltijd van zes uur. Gecombineerd met de oplaadcase is dat in het totaal 18 uur. Ook snel opladen is mogelijk: na 15 minuten kunnen de oortjes er weer anderhalf uur tegen. Lekker makkelijk als je even snel wenst te sporten maar de batterij is leeg.

Ook de SN503 (129 euro) is een bijzonder model: deze in-ear koptelefoon beschikt immers over een ingebouwde hartslagmeter. Die is compatibel met allerhande hardloop-apps zoals Apple Health Kit, Google Fit, Runkeeper, Polar Beat, Runtastic, Codoon en Endomondo. Tijdens het lopen krijg je via de oortjes real-time audiofeedback. Zo hoef je niet naar een scherm te kijken en kan je je concentreren op het lopen.

Volgens Philips Sound is de SN503 getest met loopsnelheden tot 16 km/u en levert het een precisie die vergelijkbaar is met borstbanden tijdens de looptijd. Net zoals de ST702 is deze koptelefoon water- en zweetbestendig (IPX5) en bedraagt de autonomie zes uur. Ook de SN503 kan je 15 minuten snelladen voor een extra uur trainen.

Tot slot is er de SH402 (69 euro), een traditionele Bluetooth hoofdtelefoon met oorschelpen. Ook op deze hoofdtelefoon werd er rekening gehouden met sporters. Zo hebben de oorkussentjes een speciale koelgel die de temperatuur met 3 tot 5 °C doet dalen wanneer de oortelefoon op de huid wordt gedragen.

De hoofdtelefoon houdt het een stuk langer uit dan de twee andere modellen, goed voor een afspeeltijd van 20 uur. Hij laadt ook sneller: een korte laadbeurt van tien minuten is al goed voor twee uur extra luisterplezier. De SH402 is verder IPX4 spatwater- en zweetbestendig.

De oorschelpen zijn vlak inklapbaar en de oorschelpkussentjes luchtdoorlatend. Ze kunnen eenvoudig worden afgenomen om te reinigen.

Alledrie de hoofdtelefoons zijn meteen beschikbaar.