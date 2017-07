Waterdichte Sony WS625-hoofdtelefoon: klaar voor het stevige werk

De WS625 Walkman-hoofdtelefoon heeft alles in huis wat je van een moderne sporthoofdtelefoon mag verlangen: een comfortabele fit, duurzaam design en Bluetooth-ondersteuning.

Voor wie graag tijdens het sporten naar muziek luistert, is een degelijke hoofdtelefoon onontbeerlijk. Met de WS625 lijkt Sony een compleet toestel in huis te hebben.

Kan tegen een stootje

Je kan het toestel zonder problemen in (quasi) alle weersomstandigheden dragen. De hoofdtelefoon kan temperaturen tussen -5°C en 45°C aan en is ook stofvrij, ideaal voor gebruik aan het strand.

Begint het plots te regenen tijdens je work-out of ga je graag eens gaan zwemmen, dan kan je dat zonder probleem met de WS625. Het design is namelijk waterdicht en je kan zelfs een half uur lang tot 2 meter diep onder water met het apparaat.

Goede fit

Dankzij het ergonomische ontwerp blijft de WS625 altijd perfect op zijn plaats. Bovendien is het toestel met zijn 32 gram ook heel licht en zelfs zo’n 33% lichter dan voorganger WS610.

Ambient Sound

De WS625 is een unicum voor Sony: het is de eerste keer dat een waterdichte hoofdtelefoon de Ambient Sound-techniek meekrijgt. Hiermee zorg je ervoor dat je omgevingsgeluiden toch nog hoort tijdens het sporten. Heel handig en een pak veiliger voor wie buiten sport.

Gebruiksgemak

Ook qua accuduur lijkt de WS625 een voltreffer: een quick charge van drie minuten levert een uur luistertijd op. Is de batterij volledig opgeladen, ben je zo’n 12 uur zoet.

Leuk gegeven is dat de WS625 met een ingebouwd geheugen van 16 GB komt. Je kan dus muziek rechtstreeks op het toestel zelf plaatsen via jouw computer. Een smartphone heb je dus niet meer nodig. Stream je liever jouw muziek, dan doe je dat via Bluetooth of NFC. Het toestel komt ten slotte ook met een remote control die je rond jouw pols kan dragen en waarmee je jouw muziek kan bedienen.

Voor de WS625 betaal je 200 euro. Sony komt ook met een versie met ingebouwd geheugen van 4 GB en zonder remote control, de WS623. Die moet 150 euro kosten.

