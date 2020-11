Acht vrouwelijke designs prijken in vele tinten roze op de wasmachines van Whirlpool. Het merk riep daarvoor de hulp in van de Gentse street artist Kitsune Jolene. Samen zetten ze een verrassende graffiti-actie op, ‘Think Fresh. Support Pink.’, om de strijd tegen borstkanker te steunen. Je kan online een bod uitbrengen op de roze wasmachines die geveild worden via www.thinkfreshsupportpink.be.

De blinde veiling van de acht beschilderde Whirlpool-wasmachines zal twee maanden lopen, en de opbrengst gaat integraal naar Think Pink. “Dus rekenen we op jullie om zoveel mogelijk te bieden”, vertelt Rodolphe Claeys, Managing Director Whirlpool België & Luxemburg. “Met deze actie willen we het belangrijke werk van Think Pink letterlijk in de verf zetten, en de vele borstkankerpatiëntes en hun families steunen.”

Daarbij krijgen de acht wasmachines Freshcare+ Steam van Whirlpool dus een vrouwelijke make-over. Claeys: “De designs van Kitsune Jolene zijn ronduit schitterend, stuk voor stuk stralen ze schoonheid uit.”

Heel wat roze spuitbussen moesten eraan geloven voor het beschilderen van de acht wasmachines. “Inderdaad, maar deze uitnodiging kon ik niet links laten liggen. Met mijn street art hoop ik vrouwen te steunen in hun strijd tegen borstkanker”, vertelt de Gentse Jolien De Waele. “Zelf heb ik op mijn 21e ook een borstkankeronderzoek gehad, en dat is me altijd bijgebleven. Het voelt dan ook goed om iets terug te kunnen doen, om vrouwen en hun families een hart onder de riem te steken. Ik hoop dat de veiling van de wasmachines een groot succes wordt.”

