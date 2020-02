Gisteren liet Disney weten dat diens streamingdienst Hulu mogelijk vanaf 2021 ook in België en Nederland verschijnt.

Hulu is al sinds 2007 actief in de Verenigde Staten en kennen we van onder meer het uitstekende The Handmaid’s Tale.

Disney CEO Bob Iger liet in de conference-call naar aanleiding van de kwartaalresultaten van het bedrijf uitschijnen dat Hulu waarschijnlijk vanaf 2021 wordt uitgerold naar andere landen. Maar eerst wenst hij alle aandacht te geven aan Disney+, dat nog niet in alle landen actief is. Disney telt overigens al bijna 30 miljoen betalende abonnees.

Daarna komt Hulu aan de beurt. Disney heeft sinds vorig jaar alle aandelen van Hulu in handen, na de overname van 21th Century Fox en het uitkopen van Comcast.