Met de lancering van de Galaxy S20 zouden we bijna vergeten dat Samsung gisteren ook de nieuwe vouwtelefoon Galaxy Z Flip heeft voorgesteld. Het goede nieuws: hij komt naar België. Het prijskaartje is met 1.500 euro erg stevig.

Na het fiasco met de Galaxy Fold had Samsung wat goed te maken. Het nam zijn tijd voor de Z Flip, en vooral dan om het scharnier en het vouwbare scherm goed te krijgen.

Eerst het scherm. Dat is gemaakt van ultradun glas en gebruikt een Amoled-display met een resolutie van 2636 x 1080 pixels. De gecentreerde in-display uitsparing betekent ook geen notch en afleiding op Samsung’s allereerste scherm met 21.9:9 verhouding.

Het scharnier dan. Dat zorgt ervoor dat het scherm onder verschillende hoeken open kan blijven staan, en dat het openklappen steeds soepel en stabiel verloopt. Om te verhinderen dat vuil en stof zich na verloop van tijd zouden ophopen rond het scharnier, en op termijn de goede werking van de telefoon in het gedrang zouden brengen, heeft Samsung een soort van nylon vezeltjes aangebracht. Die moeten de vuildeeltjes buitenhouden.

Volledig geopend meet het scherm 6,7 inch, in half-geopende toestand heb je twee schermpjes ter grootte van een handpalm. Gesloten is de Galaxy Z Flip niet groter dan een kleine portemonnee.

Samsung werkte samen met Google om de gebruikerservaring voor de vouwtelefoon te optimaliseren. Wanneer het apparaat vrijstaand is, splitst het grote scherm zich automatisch op in twee 4-inch schermen, om gemakkelijk content te bekijken op de bovenste helft van het display en deze te bedienen op de onderste helft. Denk aan YouTube of videochats via Google Duo.

In de cover zit er trouwens een klein display (1,1 inch) verwerkt, dat vooral dient om meldingen te ontvangen, de tijd en het uur te zien, of de batterijstatus te checken. Een oproep kan je ook beantwoorden zonder dat de telefoon moet worden opengeklapt.

Uit de presentatie van Samsung gisteren in San Francisco konden we afleiden dat Samsung in tegenstelling tot de Galaxy Fold ditmaal mikt op het lifestyle-segment. Er ging dan ook heel wat aandacht naar de camera. Met het toestel gesloten maak je snel met één hand selfies met behulp van de camera aan de achterkant. Voor andere social media content lukt dat zelfs volledig handsfree. Voor situaties met weinig licht – het nachtleven weet je wel – is er een speciale nachtmodus, en zelfs een nachtelijke hyperlapse video behoort tot de opties.

De Galaxy Z Flip, met een batterij van 3.300 mAh, kan trouwens draadloos worden opgeladen, en de vouwtelefoon is ook in staat andere toestellen zoals de Galaxy Buds oortjes of een Galaxy smartwatch draadloos op te laden.

De Galaxy Z Flip is in beperkte hoeveelheid beschikbaar in de kleuren zwart en paars vanaf 21 februari 2020. Hij kost 1500 euro.