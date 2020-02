De drie nieuwe smartphones in de Galaxy S20-serie verbeteren verder de kwaliteit van foto’s en filmpjes met handige functies zoals opnamen bij weinig licht, 8K-video’s en indrukwekkende zoomopties.

In dit selfietijdperk en het vastleggen van zowat elk moment in het leven gelooft Samsung sterk in de camera als hoofdreden om een nieuwe smartphone aan te schaffen. En als we mogen afgaan op de presentatie van gisteren hebben de Koreanen opnieuw flinke stappen gezet.

Zo is er een volledig nieuw camerasysteem met de grootste beeldsensor ooit volgens Samsung. Die sensor produceert afhankelijk van het model foto’s met een resolutie van 64 megapixels (S20 en S20+) en 108 megapixels (S20 Ultra). Die torenhoge resolutie biedt extra opties: zo kan je een foto maken en achteraf een deel ervan uitsnijden, met behoud van de kwaliteit.

Bovendien drijft Samsung de zoom tegelijkertijd op. Met de functie Space Zoom wordt zo een hybride optische zoom van 3x (S20 en S20+) en 10x (S20 Ultra) gehaald.

Op die laatste kan de zoom zelfs opgedreven worden tot 100x, aangedreven door AI. Dat werkt als volgt: een kleine periscoopachtige camera van 48 megapixels haalt 4x optische zoom, alles daarna wordt ingezoomd via sensorcrop (tot 10x) en vervolgens digitaal (tot 100x). Volgens de eerste hands-on testen blijven de foto’s er vooral in de 4-10x zoom goed uitzien, wat zeer mooie prestaties zijn.

De camera op de Galaxy S20 Ultra zou het ook in mindere lichtomstandigheden goed moeten doen. De 108 megapixel camera neemt foto’s in een lagere resolutie (12 megapixel) waardoor elke pixel op de sensor heel wat groter is dan die op bijvoorbeeld de Galaxy S10-reeks. Gecombineerd met de beeldsensor, die sowieso al groter is dan de voorgangers, wordt er meer ‘licht’ verzameld en dus zou de S20 Ultra in de praktijk betere foto’s moeten maken met minder omgevingslicht.

Hoewel de S20 en S20+ een beeldsensor met lagere resolutie hebben, zijn ze net als de S20 Ultra in staat om filmpjes te maken in 8K. Hiermee zet Samsung zich al schrap voor de echte doorbraak van 8K-televisies. Filmpjes kunnen overigens makkelijk in 8K naar YouTube overgezet worden. Functies als Super Steady 2.0, met anti-rollstabilisatie en AI-bewegingsanalyse, moeten schokkerige videobeelden tot het minimum beperken.

5G

Heel wat aandacht ging er naar 5G, maar in België komt die functionaliteit er enkel op het duurste model, de Galaxy S20 Ultra.

Stevige batterij

Op batterijvlak worden er ook stappen gezet, met een capaciteit die minstens 10 procent hoger ligt dan de modellen van vorig jaar. Het basismodel Galaxy S20 heeft een stevige batterij met een capaciteit van 4.000 mAh, de S20+ heeft er een van 4.500 mAh, en de S20 Ultra zelfs een van 5.000 mAh. Die grotere batterijen zijn een noodzaak: niet alleen door de komst van 5G en het 120Hz-scherm die meer stroom vragen, maar ook doordat de concurrentie niet stilstaat.

De toestellen hebben respectievelijk een scherm van 6,2 inch (S20), 6,7 inch (S20+) en 6,9 inch (S20 Ultra). Onder de motorkap draaien ze op een Exynos 990-chip met 8GB werkgeheugen (S20 en S20 Plus) of 12GB (S20 Ultra). Android 10 staat standaard voorgeïnstalleerd.

Geen hoofdtelefoonaansluiting meer

Andere features op de Galaxy S20-reeks zijn de IP68 waterbestendigheid en de vingerafdruksensor achter het scherm. Een hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt, zodat je aangewezen bent op Bluetooth.

De Galaxy S20 wordt geleverd met een snellader van 25W, waarbij de Ultra ook 45W Super Fast-opladen ondersteunt. Bovendien wordt de Galaxy S20 geleverd met een standaardopslag van 128GB intern geheugen. Dat kan altijd worden uitgebreid met een microSD-geheugenkaartje.

Beschikbaarheid en prijzen

Vanaf 13 maart 2020 zijn de Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra verkrijgbaar in verschillende kleuropties en prijzen.