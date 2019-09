Met de WF-1000XM3 heeft Sony een draadloze in-ear hoofdtelefoon oortjes die een alternatief moeten vormen voor de uitstekende over-ear WH-1000XM3.

De voorganger van de WF-1000XM3, de WF-1000X, werd in 2017 gelanceerd. Indertijd was deze hoofdtelefoon een goed alternatief voor de eerste generatie van Apple’s AirPods. Maar in twee jaar tijd is er heel wat veranderd, en nu biedt zowat elk audio- of accessoiremerk draadloze oortjes aan. Tijd dus voor Sony ‘to up their game’, en daar zijn ze ook in geslaagd. Lees even mee.

Design

De WF-1000XM3 kreeg een nagelnieuw design mee. Niet zo klein als andere concurrenten maar klein genoeg om comfortabel te zijn. De oortjes zijn verkrijgbaar in het zwart of Platinum Zilver, een soort beige met goudkleurige accenten. Hierdoor zijn de kleuren zowat gelijklopend met grote broer WH-1000XM3.

De twee oortjes bevatten elk een ronde cirkel die aanraakgevoelig is, waaraan je enkele functies kan verbinden via de Headphones-app (daarover later meer). Sony heeft voor de eerste maal een drievoudige structuur bedacht zodat de oortjes beter blijven zitten. Zeven verschillende earbuds worden meegeleverd: vier formaten uit een soort siliconen en drie earbuds die dikker aanvoelen.

De hoofdtelefoons moet je in een neerwaartse hoek in je oorkanaal steken, en ze dan een kleine draai geven zodat ze op hun plaats blijven zitten.

Bluetooth

Wanneer je de Sony oortjes wenst te verbinden met een toestel, moet je dat nog op de oude manier van Bluetooth-pairing doen. Dat is vrij eenvoudig: beide knoppen op de oortjes een paar seconden ingedrukt houden, tot je een geluidje hoort. De integratie van de AirPods met andere Apple-apparatuur blijft wel beter, zoals het automatisch koppelen.

De oortjes maken gebruik van het recente Bluetooth 5.0 maar hebben niet de Bluetooth Multipoint-techniek zodat je ze tegelijkertijd aan meer dan één toestel kan koppelen. Luister je bijvoorbeeld via de laptop naar de oortjes, en wens je de equalizer aan te passen, dan moet je opnieuw verbinden met de app op je smartphone, en vervalt je verbinding met de laptop.

Leestip: Onze review van grote broer WH-1000XM3

De oortjes missen de aptX-codecs, die voor een nog betere geluidskwaliteit kunnen zorgen en zelfs Sony’s eigen LDAC. Wel zorgt een techniek als DSEE HX ervoor dat gecomprimeerde muziek beter klinkt.

Batterij en oplaadcase

De draadloze oplaadcase is iets groter dan die van de AirPods, en laadt op via een USB-C aansluiting. De autonomie van de oplaadcase bedraagt maximaal 24 uur (met ruisonderdrukking ingeschakeld). Draadloos opladen van deze case is niet mogelijk, waar Apple wel een draadloze variant van deze case in het gamma heeft.

Sony claimt dat de oortjes zelf het zo’n zes uur uitzingen op één volledige lading, en dat klopt ook goed met onze bevindingen. We konden ze doorgaans vijf uur gebruiken met ruisonderdrukking maximaal ingeschakeld. Van zodra je de oortjes in de oplaadcase plaatst, laden ze meteen op, en ook relatief snel: reken op anderhalf uur. De oplaadcase zelf is in 3,5 uur volledig opgeladen.

Mocht je de oortjes onverhoopt toch vergeten opladen hebben, kan je ze door de snellaadfunctie een 10-tal minuten opladen waardoor je er weer anderhalf uur tegen kan. De oortjes zijn bijzonder eenvoudig en slechts op één enkele manier in de case te plaatsen en klikken magnetisch op hun plek.

Bij het openen van de bijpassende Headphones-app zie je bovenaan meteen de batterijstatus van elk oortje. Je krijgt ook telkens feedback via een vrouwenstem over de batterijstatus wanneer je ze de eerste maal terug inbrengt

Ruisonderdrukking en geluidskwaliteit

De WF-1000XM3 maakt gebruik van dubbele microfoons om externe geluiden tegen te gaan. De oortjes bevatten de nieuwe ANC-processor, de QN1e. Die geeft 24-bit audio door en doet ook dienst als DAC, of digitaal-naar-analoog omzetter. De actieve ruisonderdrukking werkt wat ons betreft iets minder goed dan de over-ear tegenhanger van Sony. Veel is afhankelijk van de manier waarop je ze insteekt, en in het bijzonder hoe diep je ze inbrengt. Dan wordt nog beter extern geluid buitengesloten en klinkt de muziek ook meteen beter.

We raden ook aan om even de tijd te nemen om de verschillende oordopjes uit te testen tot je er een vindt die bij je past. Dat deden wij toch. Die keuze heeft een enorm effect op de ruisonderdrukking, de geluidskwaliteit en het draagcomfort.

In ieder geval konden we genieten van onze muziek tijdens een vlucht van Brussel naar Berlijn, waarbij de typische vliegtuiggeluiden goed werden buitengesloten. Op kantoor worden ook de meeste geluiden buitengesloten, buiten toetsaanslagen van je eigen laptop en wat hogere stemgeluiden. Achtergrondgeluid speelt zich typisch af in de onderste regionen van de frequentieband, en daar kwijt de WF-1000XM3 zich wonderwel van zijn job. Verwacht niet dat alle geluiden worden buitengesloten, dat kan momenteel geen enkele hoofdtelefoon, en al zeker niet de in-ears. Maar we zijn toch onder de indruk wat Sony uit deze kleine oortjes haalt.

Via equalizer instellingen in de app – je hebt de keuze uit meer dan 10 – kies je eenvoudig welke muziekstijl best bij je past, en je kan ook telkens de bas regelen per geluidsmodus.

Welke muziek ook we de WF-1000XM3 serveerden, de oortjes konden er goed meer overweg. Zo waren de verschillende instrumenten duidelijk te horen en kregen we dat belangrijke gevoel van openheid en ruimte. Stemmen zijn helder en duidelijk, en de bas meer dan voldoende.

Bekijken we even wat series via Netflix of content via YouTube op de laptop, dan hadden we geen lip-sync issues.

De oortjes kan je ook inzetten om handsfree te telefoneren. In de paar gesprekken die we voerden waren de stemmen goed verstaanbaar. Al kan de microfoon ook verkeer en wind oppakken wanneer je outdoor telefoneert. Maar in een stille ruimte werken ze het best.

Bediening

In de app geef je zelf aan wat even tikken op de oortjes moet doen. Bij beide oortjes heb je telkens de volgende opties: afspeelbediening (één tikje voor afspelen of pauzeren, twee tikjes voor het volgende nummer en drie tikjes voor het vorige nummer), controle van het omgevingsgeluid, Google Assistant of niks.

Spreekt iemand je bijvoorbeeld aan kan je even tikken tegen een oortje om het volume kortstondig te verlagen. Al gaven we liever de voorkeur om de oortjes even uit te nemen om onze collega’s te woord te staan. Etiquette, weet je wel? Handig is dat het volstaat om één oortje uit te nemen: Sony heeft immers in beide oortjes een sensor geplaatst om dat uitnemen en plaatsen te detecteren.

Neem je de earbuds uit je oren dan schakelen ze zichzelf na vijf minuten niet-gebruik automatisch uit. Wil je dat liever niet dan kan je dat in de app uitschakelen. In de app kan je ook aangeven om de muziek te pauzeren wanneer je ze even uitneemt.

Of oortjes de muziek of filmpjes nadien meteen weer afspelen wanneer je ze terug in je oren steekt, hangt af van de toepassing tijdens onze test. Tijdens het afspelen van Spotify op een MacBook Pro blijft de muziek gepauzeerd, bij het bekijken van een serie op Netflix op onze smart tv, pikken de oortjes de draad gewoon weer op.

Het volume regelen kan niet via de oortjes, daarvoor moet je een beroep doen op het aangesloten toestel zoals een smartphone of laptop.

Alle instellingen dienen te gebeuren in de Headphones-app, maar eens ingesteld heb je de app in feite niet nodig. Tenzij je regelmatig wenst te spelen met equalizer-instellingen.

Eén van de betere opties van de app is de mogelijkheid om de mate van ruisonderdrukking af te stemmen op verschillende omgevingen. Bijvoorbeeld in een drukke luchthaven zal de ruisonderdrukking maximaal functioneren, terwijl die in de stilte van je eigen woning minder nodig is. Nieuw sinds kort is dat je de tijdspanne kan aangeven om tussen deze verschillende omgevingen om te schakelen.