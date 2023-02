De nieuwe Philips N7808, de eerste Philips slaaphoofdtelefoon in samenwerking met slaapwetenschapper Kokoon, biedt het perfecte antwoord op de ellende van verstoorde slaap. De Philips N7808 hoofdtelefoon heeft een uitstekende geluidsisolatie die werkt in combinatie met een intelligente ruismaskeringsfunctie. De functie gebruikt speciaal afgestemde, langzaam geïntroduceerde witte ruis om pieken in extern geluid die de slaap kunnen verstoren af te vlakken. Daarnaast helpt het nieuwe model ​ dragers gemakkelijker in slaap te vallen door middel van sensoren in de oordopjes. De audiolevering van de oordoppen kan door de gebruiker worden aangepast, waardoor de audio automatisch vervaagt wanneer men langzaam in slaap valt.

De Philips N7808 is in een slanke behuizing gemonteerd achter het hoofd langs, waardoor het gemakkelijk en comfortabel is om de hoofdtelefoon de hele nacht in het oor te houden. Door deze smalle behuizing en het gebruik van gebalanceerde armatuur drivers heeft de Philips N7808 het kleinste profiel van slechts 6 mm dik, in tegenstelling tot de >20mm-behuizing van de meeste oordoppen. ​

De nieuwe Philips slaaphoofdtelefoon werkt samen met de Kokoon-app om het begrip en het beheer van de slaap van een drager te verbeteren, die continu wordt gemonitord via versnellingsmeters en een kleine, optische hartslagmeter in het oordopje. Deze hartslagmeter werkt door licht in de huid te schijnen en te meten hoe dit licht wordt verstrooid in de bloedsomloop van het lichaam. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om gebruikers te helpen hun nachtrust beter te begrijpen en te navigeren.

De N7808 heeft een batterijduur van 10 uur en kan ook worden gebruikt om te bellen en muziek te streamen, waaronder via Apple Music, Audible, Spotify, You Tube, de Calm en Headspace Apps of via de Kokoon App.

De Philips N7808 is beschikbaar vanaf herfst 2023. Ga voor meer informatie naar www.sleepheadphone.com.