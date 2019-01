We weten dat de meeste flatscreen tv’s maar matig geluid produceren. Philips doet alvast een poging om het beter te doen met de nieuwe 8804 LCD tv.

Voor fabrikanten van televisies is het een uitdaging om een mooier geluid te krijgen uit de beperkte ruimte die de speakers in een tv ter beschikking hebben. Daarom schakelde Philips vorig jaar het Britse luidsprekermerk Bowers & Wilkins in om het geluid op de OLED+ 903 te verzorgen. Dat herhaalt het dit jaar op de 8804, een LCD tv met soundbar.

In vergelijking met de 903 werden ditmaal de speakers losgekoppeld van het chassis waardoor ongewenste trillingen niet langer kunnen doorsijpelen naar andere onderdelen van de tv. Bovendien is er ondersteuning voor Dolby Atmos wat voor een meer ruimtelijk geluidseffect zorgt.

De soundbar is voorzien van een 2.1 set-up (50W), waarbij de twee voorste speakers mooi zijn weggewerkt achter een luidsprekerdoek van Kvadrat, het bekende Deense textielbedrijf.

De demo die we kregen tijdens de Europese persconferentie in Amsterdam klonk alvast overtuigend. Het geluid leek niet ingesloten te blijven in de tv maar mooi de kamer in te stralen.

De 8804 blinkt niet alleen uit op audiovlak. De tv, die beschikbaar wordt in schermgroottes van 50 inch (50PUS8804), 55-inch (55PUS8804) en 65-inch (65PUS8804), kan overweg met de HDR-standaarden Dolby Vision en HDR10+.

Ook het Ambilight 3-systeem is van de partij, dat gekleurd licht op de muur achter de tv projecteert in functie van de getoonde beelden. Alle modellen draaien op Android 9 Pie en hebben Google Assistant ingebouwd.