Niko Digital black

De Digital black tenslotte is een digitale gebruikersinterface gehuld in een diepzwarte glans. Bij activatie verschijnt er een intuïtief beeldscherm, waarmee je tot 12 verschillende functies en sferen in huis bedient. Het eindeloos zwarte touch screen is maar even groot als een schakelaar, waardoor het zich perfect laat integreren in elk interieur. Zelfs het gerenoveerde interieur, want de Digital black vraagt geen aanpassing in de elektrische bekabeling.