Bij ons thuis is er niet alleen sprake van een lenteschoonmaak, maar ook van een herfstschoonmaak. Het is een halfjaarlijks ritueel waarbij het hele huis wordt overhoop gehaald en elke vierkante centimeter wordt gepoetst. Nadien worden alle spulletjes in een bijna maniakale (maar onmogelijk vol te houden) volgorde teruggeplaatst.

Ik moet bekennen dat er één klusje steeds vooruit wordt geschoven tot bijna uitgesteld: de gordijnen! Geregeld wordt mij aangeraden om gordijnen na het wassen gewoon terug op te hangen want dan gaan de kreuken door het gewicht wel uit zichzelf verdwijnen. Ik kan je bij deze vertellen dat dit wonder zich bij mij thuis nog nooit heeft voltrokken waardoor ik telkens morrend de gordijnen nog met het strijkijzer te lijf ga. Je kunt je dus wel mijn stille hoop voorstellen toen Calor me voorstelde om hun Cube hoge-druk ontkreuker te testen.

Eerste indruk van het toestel

De Cube is een compact en licht toestel met een praktisch handvat bovenaan. Door het lange elektriciteitssnoer hoeft het toestel niet vlakbij een stopcontact te staan. Ook de stoomslang heeft een goede lengte waardoor je het toestel op de grond kunt zetten en je voldoende bewegingsvrijheid krijgt. Het afneembare waterreservoir heeft een inhoud van 1,1 liter wat ruim voldoende is, vooral als je weet dat je ten allen tijde kunt bijtanken. De strijkijzersteun laat je de stoomkop veilig ophangen tijdens en na gebruik.

Ontkreuken

Uiteraard richt ik eerst en vooral mijn pijlen op het ontkreuken van de gordijnen. Ik schakel het toestel in en slechts 70 seconden later vertelt het toestel mij met een biep dat het gebruiksklaar is. Dankzij de Smart Protect Technologie van Calor is het niet nodig om een temperatuur in te stellen. Je kunt dus eender welke stof te lijf gaan zonder risico op schroeiplekken. Naargelang de te klaren klus kun je kiezen tussen 3 stoominstellingen: eco, normaal en krachtig. De stoomkop ligt zeer licht en gemakkelijk in de hand en de stoomproductie wordt met de wijsvinger in- en uitgeschakeld. Ik start op modus eco zodat ik de stoomafgifte nog hoger kan zetten indien dat zou nodig blijken. Omdat hete stoom stijgt, lijkt het me logisch om van onder naar boven te werken en dat lukt vlot met de optie ‘constante stoomafgifte’. Een hardnekkige kreuk ga ik te lijf door de knop 3 maal kort na elkaar in te duwen waardoor ik een stroomstoot produceer en de kreuk verleden tijd is. In een mum van tijd sta ik glunderend te kijken naar mijn kreukloze gordijnen.

Strijken

Mijn nieuwsgierigheid is geprikkeld en ik besluit om de Cube uit te dagen met één van de lastigste stoffen om te kreukvrij te maken: linnen.

Het toestel past alvast netjes op de strijkijzerhouder van mijn strijkplank. Er is duidelijk nagedacht over de plaatsing van de stoomslang en de strijkijzersteun op het toestel, want de bediening blijft ook praktisch voor een linkshandige gebruiker. Dat verdient altijd een extra pluim bij mij. Na wat testen met de verschillende modi, besluit ik mijn linnen jurk in de krachtige modus te strijken. De strijkzool glijdt zeer soepel over de stof en het valt op dat de stoom zeer gericht in de stof wordt gestuwd en er geen stoom langs de zijkanten van de stoomkop verloren gaat. Het resultaat mag er zijn: een gladgestreken jurk in de kast!

Er is meer…

De Cube van Calor stelt je in staat om alle textiel in huis te ontsmetten. Je voert een 100% natuurlijke en hygiënische reiniging uit met de pure en zuivere kracht van stoom. Er wordt een warmte van wel 155°C gegenereerd, waardoor tot 99,9% van virussen, bacteriën en ziektekiemen worden geëlimineerd. Met de bijgeleverde opzetborstel kun je gerust dikkere stoffen van bijvoorbeeld zetels, kussens of de knuffels van de kinderen stomen en vertrouwen op de hygiënische functie van stoom.

Vind hieronder meer productinformatie en jouw dichtsbijzijnde verkooppunt: