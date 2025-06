Philips werkt samen met psychologe om de mentale voordelen van lenteschoonmaak te belichten

Wist je dat?

83% van de mensen wereldwijd plant dit voorjaar een grote lenteschoonmaak – een blijvende traditie in veel huishoudens.

Een schoon huis biedt niet alleen fysieke voordelen – meer dan de helft van de mensen wereldwijd geeft aan zich mentaal beter te voelen in een opgeruimd huis.

Philips biedt huishoudtoestellen die de lenteschoonmaak eenvoudiger en efficiënter maken.

Om de link tussen schoonmaken en een beter mentaal welzijn te onderzoeken, werkt Philips samen met psychologe Dr. Tara Quinn-Cirillo.

De traditie van een grondige lenteschoonmaak leeft wereldwijd voort: 83% van de mensen is van plan om hun huis dit voorjaar grondig aan te pakken. Maar de voordelen van schoonmaken gaan verder dan een frisse woning alleen.

Bij Philips geloven we dat een huis meer is dan een fysieke plek – het is een thuis. Een plek waar je tot rust komt, oplaadt en jezelf kunt zijn. Daarom ontwikkelen we huishoudelijke apparaten die dagelijkse taken verlichten, zodat het leven thuis eenvoudiger, comfortabeler en aangenamer wordt.

En dat is belangrijk, want meer dan de helft van de mensen (53%) geeft aan zich beter te voelen in een opgeruimd huis. 40% ervaart minder stress, en 26% merkt een positieve invloed op hun gemoedstoestand na een lenteschoonmaak.

Dr. Tara Quinn-Cirillo legt uit

Aangezien 27% van de mensen aangeeft tussen de drie en vier uur aan lenteschoonmaak te besteden, ging Philips de samenwerking aan met psychologe Dr. Tara Quinn-Cirillo. Samen onderzoeken we hoe zelfs de kleinste schoonmaaktaken kunnen bijdragen aan een beter humeur.

“Taken die concentratie vereisen, zoals kasten herorganiseren, kleding stomen of speelgoed sorteren, helpen ook om je aandacht te verleggen van andere stressfactoren in het leven en zo je gemoed te reguleren.”

Tijdens de lenteschoonmaak zijn vooral vloeren dweilen (55%) en moeilijk bereikbare plekken stofzuigen of dweilen (47%) populaire taken.

“Vloeren dweilen geeft een sterk visueel resultaat dat je welzijn positief beïnvloedt. Het zichtbaar verwijderen van vuil geeft een gevoel van voldoening en controle.”

Philips OneUp

Voor wie snel en efficiënt aan de slag wil, biedt Philips de OneUp elektrische dweil. In tegenstelling tot een traditionele dweil heb je geen emmer of wringen meer nodig. Dankzij de gepatenteerde dubbele watertank wordt schoon water automatisch op de vloer aangebracht en vuil water meteen opgezogen. Het resultaat: zichtbaar schonere vloeren – twee keer schoner en twee keer sneller dan met een gewone dweil.*

Philips kledingstomer

Ook stoffen materialen zoals gordijnen, dekbedden of kleding krijgen tijdens de lenteschoonmaak een opfrisbeurt.

Dr. Tara benadrukt:

“Het wassen van dekbedden of stomen van kleding geeft een groot gevoel van voldoening en biedt een mentale opkikker.”

Met de Philips Kledingstomer 5000 Series fris je je kleding in een handomdraai op. Het verwijdert moeiteloss kreuken en elimineert 99,9%** van de bacteriën in slechts 10 seconden. Ideaal om je lentegarderobe een snelle en hygiënische opfrisbeurt te geven.

Inspiratie:

* Getest op visueel schoon: glansmeting van het oppervlak, vergeleken met manueel dweilen.

​** Getest op bacterie/giststammen: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 1023.

Over Dr. Tara Quinn-Cirillo

Dr. Tara Quinn-Cirillo is een erkend psycholoog (HCPC) en Associate Fellow van de British Psychological Society. Ze beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in geestelijke gezondheid, neurodiversiteit en gedragswetenschappen. Als oprichter van The Conversation Starter Project CIC – een grassrootsinitiatief gericht op emotioneel welzijn – zet ze zich actief in om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Dr. Tara is auteur van de boeken Mental Health Microgains en Talking Heads, host van de podcast The Adversity Psychologist, en een gerespecteerde stem in de media binnen het domein van mentale gezondheid.