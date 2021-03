De Rowenta X-Force Flex 11.60 snoerloze steelstofzuiger combineert buitengewone prestaties met de beste ervaring in zijn categorie. Met zijn 2 unieke kits, Aqua en pets, past de flexibele stofzuiger zich aan al jouw behoeften aan.

Een aantal nieuwe functies en accessoires zorgen voor een efficiënte en snelle reiniging. Rowenta pakt uit met enkele nieuwigheden: een digitaal scherm dat het vermogen regelt en de autonomie van het apparaat weergeeft, LED-lampjes die het reinigen van donkere hoeken vergemakkelijken en een ongeëvenaarde flexibiliteit waarmee u tot 4 keer verder onder lage meubels kunt reiken en het stof in de kleinste hoekjes kunt bereiken. Bovendien heeft de flexibele stofzuiger een Stop&Go-stand, waardoor de borstel en de steel op zichzelf kunnen staan en een Boost-optie voor grotere voorwerpen zoals kruimels. Deze functies maken de gebruikservaring een pak aangenamer.

Twee unieke kits

De X-Force Flex 11.60 is meer dan ooit aangepast aan uw behoeften en kan uitgebreid worden met 2 verschillende kits. De Aqua kit is uitgerust met 2 dweiltjes en biedt u een 2-in-1 service zodat u in één keer kunt stofzuigen en dweilen voor een efficiënte reiniging. De Pet kit is voorzien van een gemotoriseerde miniborstel om haar en vuil grondig te verwijderen en is met zijn zitbankborstel perfect geschikt voor textiel.

Een borstel met de nieuwste technologie

Zijn DigitalForce motor levert een maximale zuigkracht van 130 Air Watt en zijn afneembare 25.2V batterij garandeert een autonomie van 45 minuten! De gemakkelijk te onderhouden stofzuiger is uitgerust met een groter, veelzijdiger stofreservoir van 0,9L en een oplaadstation om het opbergen te vergemakkelijken. Verschillende technologieën voor een snelle en efficiënte reiniging!

Benieuwd naar meer info over deze full option steelstofzuiger?