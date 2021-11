Onderweg, thuis, of op kantoor – Sony’s headphones zijn altijd en overal inzetbaar. Dit najaar introduceert Sony een tweetal headphones met een uitstekende sound en een strak design.

WF-C500 – Compact design, groots geluid

De volledig draadloze oordopjes WF-C500 hebben een compact design om naadloos in ieder oor te passen en een sound van hoge kwaliteit dankzij de DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Die reconstrueert de hoge frequenties en het fijne outfaden van een muziektrack en garandeert een authentiekere luisterervaring.

Om de WF-C500 aan te sturen is de Sony Headphones Connect-app beschikbaar voor Android en IOS. Via deze app zijn de CLEAR BASS, Surround (VPT) en Sound Position Control audiofuncties naar wens instelbaar.

Comfort is essentieel

De WF-C500 zijn klein en licht ontworpen. Zo passen ze veilig in ieder type oor. En dankzij de ronde vorm biedt dit model een hoog draagcomfort om optimaal te kunnen genieten van de muziek. Het nieuwe ergonomische ontwerp van de oortjes draagt bij tot een stabielere pasvorm.

Het cilindervormig oplaadcase is klein en gemakkelijk overal mee te nemen. De doorschijnende deksel met zijn matglazen textuur geeft de case een stijlvolle en luxueuze ‘look en feel’.

Een optimale luister- en belervaring

De WF-C500 zijn ontworpen voor dagelijks probleemloos luistercomfort. Met de gemakkelijk te bedienen knoppen is het eenvoudig om de muziek te starten en stoppen, nummers te selecteren en het volume te regelen. Ze bieden ook snelle toegang tot Google Assistant of Siri. Dit om bijvoorbeeld handsfree te bellen of gesprekken aan te nemen. Maar ook het opvragen van een routebeschrijvingen en het versturen van berichten is zeer eenvoudig. De gesprekskwaliteit voor telefoneren is optimaal dankzij de ingebouwde microfoon van hoge kwaliteit.

Geweldig geluid voor onderweg

De oortjes bieden een batterijlevensduur van 10 uur en dankzij de handige case komt dit in totaal op 20 uur. De WF-C500 zijn perfect voor onderweg en via snel opladen volstaat 10 minuten om over een extra uur afspeeltijd te beschikken.

Dit model is IPX4-waterbestendig zodat spatten en zweet geen probleem vormen voor de WF-C500. Ook is het mogelijk één oordop uit de case te gebruiken om zo toch te blijven deelnemen aan een gesprek of bewust te zijn van de omgeving.

De stabiele Bluetooth-connectie zorgt voor een naadloze, ononderbroken luisterervaring. De Bluetooth-chip van de WF-C500 stuurt de klank tegelijk naar het linker- en het rechteroor. Sony garandeert een optimale verbinding dankzij het geoptimaliseerde antenneontwerp. En de lage latentie van de C500 biedt optimaal plezier voor streaming van films en series.

WH-XB910N – Feesten met basgeluid van clubkwaliteit

De WH-XB910N maakt deel uit van de EXTRA BASS-serie van Sony. Dit betekent dat de hoofdtelefoon alle basfrequenties versterkt zonder in te leveren op de helderheid van vocalen. De EXTRA BASS sound creëert diepe bastonen en is ideaal voor liefhebbers van elektronische dansmuziek. Dit alles met behoud van een helder stemgeluid zodat het geluid natuurgetouw blijft.

De WH-XB910N is uitgerust met Dual Noise Sensor-technologie. Dit biedt uitstekende noise cancelling onder alle omstandigheden. Stilstaan bij een bushalte, met de trein naar Maastricht of een vlucht naar Barcelona – deze headphone filtert automatisch ongewenste geluiden weg op iedere locatie.

Kristalheldere gesprekken

De WH-XB910N is uitgerust met de Precise Voice Pickup Technology. De twee ingebouwde microfoons combineren geavanceerde audiosignaalverwerking voor handsfree bellen en een helder stemgeluid tijdens telefoongesprekken.

Geef je luisterervaring een boost

De WH-XB910N gebruikt DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) om muziektracks te upscalen naar de oorspronkelijke geluidskwaliteit, levensechter dan de originele opname. Je zet de klank ook precies naar je hand met de equalizer in de ‘Sony | Headphones Connect’-app.

Dit model beschikt over microfoons met een krachtige dubbele geluidssensor voor uitmuntende noise cancelling. Met twee geluid-detecterende microfoons per oor – een feedforward- en één feedbackmicrofoon – wordt omgevingsgeluid opgevangen en geanalyseerd. Dit garandeert een zeer precieze noise cancelling. De voorkeursinstellingen kunnen eenvoudig geconfigureerd worden via de Sony | Headphones Connect-app.

Intelligente aansturing en gepersonaliseerd luisteren

De WH-XB910N is ontwikkeld om een zo hoog mogelijke conform te bieden, perfecte geluidskwaliteit te garanderen en stijlvol voor de dag te komen. Via Bluetooth 4.2 Apt-X technologie en NFC is de headphone eenvoudig draadloos te verbinden. Tevens is stereo-jackaansluiting voorzien en levert Sony een audiokabel mee.

Dit model is compatibel met Google Assistant. Via deze assistent kan via spraakcommando’s een smartphone of tablet aangestuurd worden. Deze compacte headphone met een batterijlevensduur van 30 uur is naast het beluisteren van muziek perfect om telefoongesprekken te beantwoorden.

Om de WH-XB910N aan te sturen is de Sony de Headphones Connect-app beschikbaar voor Android en IOS. Via deze app zijn de CLEAR BASS, Surround (VPT) en Sound Position Control audiofuncties naar wens instelbaar.

Naast een prettige autonomie en batterijlevensduur tot 30 uur draadloos, heeft deze headphone een Quick Charging-functie. Deze functionaliteit garandeert ruim 4.5 uur muziek luisteren na slechts 10 minuten opladen. Dankzij het opvouwbare design en de hardcase hoes kan de WH-XB910N eenvoudig overal mee naartoe. Dit over-ear model wordt over de oorschelpen gedragen en blijft daardoor goed zitten.

De WH-XB910N beschikt ook over Sony’s populaire Multipoint-connectie, die ervoor zorgt dat de koptelefoon gelijktijdig met twee Bluetooth-apparaten gekoppeld kan worden. Wanneer de telefoon gaat, weet de hoofdtelefoon welk apparaat overgaat en wordt de gebruiker er automatisch mee verbonden. Apparatuur schakelen met een druk op de knop. Eenvoudiger wordt het niet.

De WH-XB910N is eenvoudig te bedienen met de vingertoppen. Met een simpele vingerbeweging over de rechteroordop kan de muziek worden afgespeeld en gestopt. Ook kan een nummer worden overgeslagen en het volume geregeld worden. Zet de muziek uit om te horen wat er in de omgeving gebeurt, door een vinger op het linkeroordopje te leggen. Het volume wordt dan direct teruggedraaid en laat de omgevingsgeluiden binnen. Zo kan er snel overgeschakeld worden naar een gesprek zonder de headphone af te zetten.

Een hele dag lang muziek en draagcomfort

De WH-XB910N is uitgerust met zachte, ovale oordoppen. Deze koptelefoon is daarom ook perfect voor op reis. Dat dankt hij aan het comfortabele kunstleer en het urethaan materieel, gecombineerd met een optimale oordopstructuur en -afmetingen die hem een uitzonderlijk draagcomfort verlenen.

Zijn handige ontwerp zorgt ervoor dat de oordoppen van de WH-XB910N naar binnen kunnen draaien, zodat ze keurig passen in de compacte en duurzame case, met kabel. Zo is het eenvoudig om ook bekabeld te luisteren.

Google Fast Pair

Zowel de WF-C500 als de WH-XB910N ondersteunen Googles Fast Pair-functie. Hierdoor is koppelen met een Android-toestel een fluitje van een cent. Daarnaast zijn deze modellen met Swift Pair en Bluetooth ook snel te verbinden op een Windows 10 computer.

360 Reality Audio

Zowel de WF-C500 als de WH-XB910N zijn geschikt voor het weergeven van 360 Reality Audio. Deze codeertechnologie garandeert een driedimensionale muziekbelevenis die luisteraars het gevoel geeft dat het geluid vanuit alle richtingen komt. Deze ervaring wordt mogelijk gemaakt door de object-based spatial audio technologie van Sony. 360 Reality Audio is beschikbaar via bijvoorbeeld een smartphone of tablet (Android & IOS) met een app van een deelnemende streamingdienst.

Beter voor het milieu

De verpakkingen voor de WF-C500 en de WH-XB910N bevatten geen plastic en zijn ontworpen volgens de maatschappelijk verantwoorde ‘Made to be remade’-filosofie. Om minder afval te produceren is 99% van de papieren verpakking (afgezien van de labels) gemaakt van gerecycled en duurzaam ‘Original Blended Material’ dat speciaal voor Sony is ontwikkeld.

‘Original Blended Material’ bestaat uit een unieke combinatie van bamboe, suikerrietvezels en gerecycled papier. Dit materiaal is zowel sterk als duurzaam en is inzetbaar voor een breed scala aan toepassingen. Het bijzondere van dit materiaal is dat het volledig kan worden gerecycled zonder te sorteren. Sony zal dit materiaal ook gebruiken voor de verpakkingen van toekomstige producten.