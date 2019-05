Het gebruik van een wasmiddel is onmisbaar voor goede wasresultaten, maar door een verkeerd gebruik van wasmiddel kan het resultaat teleurstellend zijn. Te weinig wasmiddel zorgt er bijvoorbeeld voor dat witte kledij grijs wordt, terwijl een teveel aan wasmiddel vezels in de kledij onherstelbaar beschadigt. Dat zorgt voor vroegtijdige slijtage en een verlies van vitaliteit en kleur.

Wassen zonder zorgen

Dankzij de nieuwe AutoDose-functie van AEG kun je vol vertrouwen wassen. Van zodra de wasmachine vol is, past de sensor automatisch water, energie en wastijd aan naargelang de hoeveelheid was. Op basis daarvan voegt de wasmachine zelf ook de correcte hoeveelheid wasmiddel toe voor een optimale bescherming van de kledij. Met AutoDose van AEG blijft wit stralend en behouden gekleurde kledingstukken vitaliteit en vorm, was na was.

Intuïtief en gepersonaliseerd

De MY AEG Care app maakt de waservaring bovendien nóg eenvoudiger. Het is nu niet meer nodig om de beste manier van wassen te googelen of om het wasetiket te bestuderen. Door in de app te selecteren welke kleren gewassen moeten worden, vertelt de Care Advisor de machine wat hij exact moet doen. De Auto-Dose-functie van AEG houdt bovendien de hoeveelheid resterend wasmiddel bij en geeft aan wanneer het tijd is om bij te vullen. Het is intuïtief, het werkt rechtstreeks en het is gepersonaliseerd, allemaal vanuit de smartphone.