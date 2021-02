Bang & Olufsen (B&O) brengt niet meteen alledaagse speakers uit en dat is bij de Beosound Level niet anders. Deze draagbare en draadloze luidspreker werd gebouwd met duurzaamheid in het achterhoofd. De batterij en de frontgrille kan je zelf vervangen, terwijl de techniekers van B&O achteraf makkelijk de streaming- en draadloze module kunnen upgraden, mocht dat nodig zijn.

Futureproof met een grote F dus bij B&O. Voor het overige oogt de Beosound Level minimalistisch met een slanke opbouw en een volledig in aluminium vervaardigd chassis. Dankzij het ingebouwde verborgen handvat plaats je hem snel waar je maar wil. Met een IP-classificatie van 54 hoef je geen schrik te hebben van een spatje water en stof. Je kan hem ook een plaats geven aan de wand, als je de optionele wandsteun in huis haalt.

Waar je de Level ook plaatst, de luidspreker verandert zijn afstelling op intelligente wijze om in elke positie en in elke kamer een ideale luisterervaring te bieden.

De batterij zingt het zo’n zestien uur uit op normale luistervolumes; opladen gebeurt via een magnetisch oplader die veel weg heeft van Apple’s MagSafe op de iPhone 12, maar kan ook via de bekende usb-c kabel.

De Level werkt met Spotify Connect, AirPlay 2, Bluetooth en Chromecast en heeft ook enkele fysieke aansluitingen zoals de combinatie van een optische/3,5mm analoge audiopoort en een netwerkaansluiting. Dankzij de draadloze connectiviteit werkt de Level in een bredere multiroom set-up via Apple’s Woning-app, or Google’s Home-app.

De cover van de luidspreker is beschikbaar in natuurlijk eiken fineer dat zo behandeld werd om de natuurlijke nerven van het hout te benadrukken, en in een naadloos gebreid donkergrijs Kvadrat textiel. Bang & Olufsen zal nieuwe gemakkelijk vervangbare hoezen in nieuwe kleuren en materialen blijven produceren zodat de luidspreker mee kan evolueren met jouw persoonlijke stijl en identiteit.

Nog een woordje over de speakers. Achter de cover schuilen twee 4 inch woofers, een midrange driver van 2 inch en twee tweeters van 0,8 inch. Elke speaker heeft een eigen klasse D-versterking, goed voor een totaal muziekvermogen van 105 watt.

Beosound Level (richtprijs vanaf 1249 euro) is verkrijgbaar online en in de winkel van Bang & Olufsen vanaf 4 februari 2021. De muurbeugel (99 euro) is beschikbaar vanaf 29 april.