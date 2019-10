De AirPods zijn een regelrecht succesverhaal voor Apple. De draadloze oortjes zijn klein en snel en eenvoudig op te laden via een handige oplaadcase. En voor wie een iPhone heeft zijn de AirPods in een mum van tijd gekoppeld.

Met de lancering van de 279 euro kostende AirPods Pro is er nu een opvolger voor de AirPods. De vraag is dan ook of een overstap de moeite waard is en het prijsverschil terecht is? Dat proberen we te achterhalen in dit artikel.