De voorbije jaren timmerde Samsung hard aan de weg om het gebruik en het installeren van een televisie zo eenvoudig mogelijk te maken. Dit jaar moet dat nog makkelijker worden met de nieuwe SmartThings app.

Er was al de One Connect Box, waarbij alle aansluitingen in een aparte apparaatje los van het tv-scherm werden ondergebracht. Daardoor liepen er nog slechts twee kabels van de tv naar het tv-meubel: de voeding voor de tv en de verbinding tussen de tv en de One Connect Box.

Maar nu is ook het instellen van de televisie zelf een fluitje van een cent. Zo hoef je geen menu’s meer te doorlopen maar volg je gewoon even de SmartThings app. De app herkent jouw Wi-Fi verbinding en laat dat ook aan de tv weten. Als je al ingelogd bent op een streamingdienst zoals Netflix via je smartphone, worden de gegevens meteen doorgestuurd naar de tv. Zo hoef je niet langer vervelende aanmeldgegevens in te geven via de afstandsbediening van de tv.

Alle Samsung tv’s krijgen in 2018 ook het SmartThings dashboard. Daardoor zal de tv niet alleen als digitale hub voor de woonkamer fungeren, maar ook als hub voor de hele woning en het ‘internet of things’-gebeuren. Zo zal je lampen kunnen inschakelen of de thermostaat bijregelen vanuit je luie zetel.

Samsung zet in 2018 ook opnieuw sterk in op aanbevelingen. De vernieuwde Universal Guide gaat interessante content verzamelen op basis van jouw voorkeuren, en die centraal verzamelen vanuit je tv-aanbieder of streamingdiensten.

Tot slot is er de Samsung One Remote. Die kon al verschillende apparaten bedienen en voegt daar dit jaar het aansturen van toestellen die zijn aangesloten via een optische kabel aan toe.

Deze nieuwigheden werden voorgesteld op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Hopelijk zien we al deze toevoegingen ook later dit voorjaar in België en Nederland terug.