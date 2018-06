5 De camera

Het grote verschil met de S8 schuilt hem in de camera. De S9 Plus heeft op de achterzijde twee camera’s van 12 megapixels, en vooraan een selfiecamera van 8 megapixels. Hoewel het aantal megapixels identiek bleef, is er voor het overige veel veranderd aan de camerasensor en lens.

Zo heeft één van de camera’s achterop twee lichtsterktes (f/1.5 en f/2.4) waardoor de mogelijkheden bij verschillende lichtomstandigheden sterk uitgebreid worden. De tweede camera is een telelens en biedt 2x optische zoom.

We zijn aangetrokken door de prestaties bij minder licht en het variabele diafragma. Bij f/1.5 wordt er zoveel mogelijk licht binnengelaten op de sensor waardoor deze de lichtgevoeligheid (ISO) laag kan houden. Bij daglicht schakelt de camera om naar f/2.4 om zoveel mogelijk scherpte en details te bewaren. In de Pro-stand heb je daar zelf de volledige controle over.

De tweede camera, die dus enkel op de S9 Plus beschikbaar is, wordt vooral gebruikt bij het fotograferen van personen of objecten en dan in het bijzonder om een mooie bokeh (of wazige achtergrond) te creëren. Samsung heeft hiervoor in de camera-app de optie Live Focus voorzien, Samsung’s interpretatie van de portretmodus. In de praktijk merken we dat we liever fotograferen in de Pro-stand met f/1.5 ingeschakeld. Het lijkt alsof we dan meer controle houden en er minder bewerkingen gebeuren op de foto.

Met de S9 Plus kan je foto’s van jezelf, vrienden of collega’s veranderen in emojis met augmented reality. De instelling, die AR Emoji heet, vind je terug wanneer je de camera activeert. In de praktijk lijken de emoji’s niet op de werkelijke persoon, en hoewel op de redactie dit zorgde voor hilarische momenten, heeft Samsung hier toch nog werk aan om ze echt bruikbaar te maken.

Video’s kan je opnemen in Ultra HD 4K (3840 x 2160) aan maximaal 60 fps. Een leuke gimmick is de optie om te filmen in 960 fps slow-motion.

Is dit allemaal te technisch? Niet getreurd, ondanks alle mogelijke instellingen neemt de S9 Plus gewoon goede foto’s en video’s in de automatische stand.