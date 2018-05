Met het vernieuwde YouTube Music wil Google de concurrentie aangaan met muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music.

De nieuwe dienst, die bekend werd gemaakt via een blogpost, is vanaf 22 mei beschikbaar in een select aantal landen zoals de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico en Zuid-Korea. Over landen als België of Nederland is nog niks te horen.

YouTube Music krijgt eigen apps en legt de nadruk op het luisteren naar muziek. De gratis versie wordt voorzien van reclame tussen de muzieknummers; de betalende versie kost 10 dollar per maand. Het moet een alternatief worden voor diensten als Spotify of Apple Music, de twee grootste spelers in muziekstreaming.

Samen met YouTube Music wordt ook een premium-versie van YouTube gelanceerd met de toepasselijke naam YouTube Premium. Het is de vervanger van YouTube Red, de betalende videostreamingdienst die ook nog niet in onze streken beschikbaar was.

Met YouTube Premium, dat 12 dollar per maand kost, krijg je niet alleen toegang tot YouTube Music maar ook de YouTube Originals, eigen exclusieve content zoals dat ook al het geval is bij een Netflix of Amazon Prime Video. Google heeft beloofd om dat aanbod sterk uit breiden met internationale content.

Daarbovenop krijg je bij YouTube Premium geen advertenties te zien wanneer je naar video’s kijkt en kan je video’s downloaden voor onderweg.