Op de IFA 2018 trok Yamaha duidelijk de kaart van Hi-Fi met de nieuwe 5000-reeks van high-end Hi-Fi componenten en nieuwe platenspelers.

De nieuwe reeks componenten bestaat uit de C-5000 voorversterker en de M-5000 vermogensversterker. Maar vooral de Vinyl 500 is wat ons betreft de echte blikvanger. De platenspeler kan draadloos worden opgenomen in Yamaha’s MusicCast multiroom-platform.

Vinyl 500

Zo kan je de platenspeler als bron gebruiken voor alle aangesloten MusicCast apparaten en luidsprekers doorheen de hele woning.

De nieuwe platenspeler heeft bovendien ook ingebouwde streaming voor muziekdiensten als Spotify, Deezer en Tidal, terwijl ook connectiviteitsopties zoals Wi-Fi, Bluetooth en AirPlay aanwezig zijn. Hij kan ook worden bediend via Amazon Alexa.

De platenspeler heeft een rechte arm voor een open geluid en een motor met snaaraandrijving om bijgeluiden door trillingen zoveel mogelijk te beperken.

Yamaha C-5000 en M-5000

De C-5000 en de M-5000 gebruiken Yamaha’s recent gepatenteerde zwevende ontwerp, dat de versterkerschakelingen van de grond houdt en zo de invloed van voltageschommelingen en ruisbeperkt beperkt.

De C-5000 heeft volledig gebalanceerde en gescheiden schakelingen voor alle trappen van het signaalpad bij gebruik van Tone Defeat. Het zwevende ontwerp is doorgetrokken tot in de phono EQ-, ingangsversterker- en lijnversterkertrappen, wat ‘brom’ in het signaal tegengaat.

Door het chassis te verkoperen wordt de invloed van spanning op het circuit tot een minimum beperkt. Daardoor is de C-5000 beter in staat om de meest subtiele nuances en de krachtigste bassen weer te geven.

De C-5000 beschikt over zes RCA-aansluitingen (inclusief een phono) en vier gebalanceerde ingangen, terwijl de uitgangen bestaan ​​uit 3x RCA en een enkele gebalanceerde aansluiting.

De M-5000 biedt 100 Watt per kanaal. De transformator, condensatoren en de warmteafleider werden rechtstreeks aan het chassis bevestigd. Om hifi-kwaliteit mogelijk te maken is in dit apparaat een zware toroïdale transformator gebruikt met een 3 mm dikke onderplaat van puur koper om ongewenste trillingen tegen te gaan.

De M-5000 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen en beschikt over een perfect symmetrische opbouw om het linker- en rechterkanaal in zowel fysiek als elektrisch opzicht van elkaar te scheiden.

In tegenstelling tot een gewone versterker, waarbij de voeding afkomstig is van een transistor en de negatieve zijde met de aarde wordt verbonden, is de voeding van de M-5000 rechtstreeks verbonden met elke positieve en negatieve zijde van de uitgangstrap.

Dikke draden die met schroeven zijn vastgezet dragen bij aan het lage-impedantie-ontwerp van de M-5000.

Er is ook een passende platenspeler bij de 5000 Series, namelijk de GT-5000.