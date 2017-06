Yamaha heeft eerste soundbar met DTS Virtual:X klaar

De YAS-207 is de eerste soundbar met ondersteuning voor het virtuele 3D audioformaat DTS Virtual:X.

De soundbar die in juli beschikbaar is, zal via een firmware-update in augustus DTS Virtual:X krijgen. Hierdoor probeert de soundbar softwarematig een realistische 3D surroundervaring te creëren zonder dat er nood is aan een extra set luidsprekers achter de sofa.

In de praktijk zal DTS Virtual:X de hoogtekanalen in een DTS:X of Dolby Atmos soundtrack, dat steeds vaker terug te vinden is op een (Ultra HD) Blu-ray schijfje, virtueel proberen weer te geven. Denk aan een geluidseffect als gietende regen of een overvliegende helikopter.

Naast het verwerken van in surround gemixt geluid – een audiospoor in 5.1 of 7.1 – kan de soundbar ook stereo audiosignalen en muziek omzetten naar een virtueel 3D surroundgeluid.

De soundbar heeft twee HDMI-aansluitingen, die 4K Ultra HD beelden tot 60fps doorgeven, en die compatibel zijn met HDR en HDCP 2.2. Daardoor zullen alle toestellen die op de HDMI-ingang worden aangesloten probleemloos worden afgespeeld.

Dankzij de HDMI ARC-uitgang (Audio Return Channel) kan je audio van de tv, bijvoorbeeld van een streamingdienst als Netflix, rechtstreeks doorgeven aan de soundbar via één kabel.

De opvolger van de YAS-203 beschikt verder over draadloos streamen via Bluetooth (versie 4.1) en een DSP-functie als Clear Voice die dialogen en stemmen beter doet klinken.

De soundbar (richtprijs 349 euro) is slechts 6 cm hoog en wordt geleverd met een draadloze subwoofer.

Yamaha zal trouwens de Home Theater Controller app voorzien waarmee je instellingen op de soundbar makkelijk kan wijzigen.

