Xbox One X te koop in november voor 499 euro

De Xbox One X van Microsoft is de eerste spelconsole die echte 4K gaming met HDR mogelijk maakt. De kleinste Xbox ooit bevat een Ultra HD Blu-ray speler en is te koop vanaf 7 november voor 499 euro.

In tegenstelling tot de PlayStation 4 Pro, die de games opschaalt naar 4K, kan de Xbox One X overweg met echte 4K games in 60fps, zegt Microsoft. Dat is te danken aan de 6 teraflops aan grafische rekenkracht die de Xbox heeft ingebouwd. De PS4 Pro moet het doen met 4,2 teraflops.

De Xbox One X heeft verder 12GB werkgeheugen, 40 GPU cores en een harde schijf van 1TB. De spelconsole is compatibel met AMd FreeSync met ondersteuning voor adaptive framerates. Hierdoor zijn de spelconsole en het beeldscherm perfect synchroon en is bijvoorbeeld een beeldfenomeen als judder uitgesloten.

Op audiovlak kan de Xbox One X overweg met de nieuwste surroundformaten Dolby Atmos en DTS:X, en dit voor zowel films als games. De eerste twee games met Dolby Atmos zijn Gears of War 4 en Crackdown 3.

De Xbox One X is trouwens achterwaarts compatibel met Xbox 360 games, net zoals dat het geval was voor Xbox One S, en zelfs Xbox games. Bij de ingave van het schijfje zal je dan een digitale kopie kunnen downloaden. Welke games dit juist zijn, is nog niet bekend.

Microsoft zegt dat de Xbox One X de kleinste Xbox tot op heden zal zijn. Het design is grotendeels vergelijkbaar met de Xbox One S, al zal de spelconsole nu ook in het zwart verkrijgbaar zijn. Op de achterzijde zijn er de volgende aansluitingen: een HDMI 2.0b uitgang, een HDMI 1.4b ingang, drie USB-poorten, een optische digitale audio-uitgang, een ethernetaansluiting en een infrarood uitgang.

