Microsoft lijkt gestart te zijn met de uitrol van een nieuwe update voor de Xbox One. Vooral het dashboard krijgt een nieuwe look.

Zo zal je het dashboard kunnen personaliseren en zo veel makkelijker dan nu jouw eigen content kunnen terugvinden. Microsoft noemt deze personalisatiemogelijkheid “blocks”. Elke block kan bevolkt worden met onder meer een favoriete game, vrienden, Xbox Live Gold of Xbox Game Pass, en zo een plek krijgen op de homepagina. Het Pin-block kan voortaan zelfs tot 40 pins bevatten.

Met de update moet er ook sneller doorheen de menu’s kunnen worden gebladerd, vooral dan via de horizontale tabs. Ook het uiterlijk van het thema is aanpasbaar naar donker, licht of hoog-contrast.

Wie op 7 november de overstap maakt naar de nieuwe Xbox One X kan zich al voorbereiden en de bestaande games kopiëren naar een externe harde schijf, waardoor je meteen kan beginnen spelen op de nieuwe console. Ook kan er een back-up gemaakt worden van alle console-instellingen.

In de “Store” kan je nu makkelijker de Xbox One X Enhanced games ontdekken. En met GameDVR zal je op de nieuwe Xbox One X ook screenshots en korte clips kunnen opnemen in 4K met HDR.