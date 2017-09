Westworld is eerste Ultra HD Blu-ray mét Dolby Vision van Warner Bros

De Ultra HD Blu-ray van Westworld krijgt naast Dolby Vision ook een soundtrack in Dolby Atmos mee.

Daarmee is Westworld voor de filmstudio dus de eerste UHD Blu-ray met Dolby Vision aan boord. Warner Bros kondigde al in januari 2017 tijdens CES aan dat het ondersteuning ging bieden voor Dolby Vision.

Opmerkelijk is dat de primeur is weggelegd voor een tv-reeks en geen film. Westworld is trouwens een uitstekende tv-serie die gebaseerd is op een film uit 1973 van Michael Crichton. Ondertussen is voor 2018 al een tweede seizoen bevestigd.

Reageer