Western Digital met eerste externe SSD schijf

Het heeft even geduurd maar na concurrenten Seagate en Samsung volgt nu ook Western Digital met een eerste draagbare SSD.

De SSD of solid state drive nestelt zich in het MyPassport productgamma en zal over enkele weken te koop zijn. De MyPassport SSD is kleiner dan vergelijkbare externe harde schijven doordat er geen bewegende onderdelen meer aanwezig zijn. Zo meet de MyPassport SSD slechts 9 x 4,5 x 1 cm, en weegt hij 30 gram.

Voor de transfer naar een pc of Mac wordt er gewag gemaakt van snelheden van maximaal 515MB/s via de USB type C-poort. Wie nog niet over zo’n kleinere USB-aansluiting beschikt kan gebruik maken van een meegeleverde USB-A adapter.

Western Digital zegt dat de SSD’s een val van 2 meter probleemloos kunnen weerstaan.

Er zijn in eerste instantie drie variaties: 256GB (149 euro), 512GB (249 euro) en 1TB (449 euro). Prijzen werden nog niet bevestigd.

