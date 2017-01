Wat zijn de verschillende HDR-standaarden?

Dit jaar was HDR het toverwoord op de Amerikaanse techologiebeurs CES. Liefst 4 grote HDR-standaarden bestaan of zijn in ontwikkeling. Televisiefabrikant LG heeft al aangekondigd ze alle vier te gaan ondersteunen.

De 4 HDR standaarden waarvan sprake zijn HDR10, Dolby Vision, HLG en Advanced HDR. ‘We gaan toch niet dezelfde kant op als Blu-ray vs HD-DVD, of eerder nog VHS vs Betamax?’ horen we u al denken.

Zo’n vaart zal het misschien niet lopen, denken we. Omdat er heel wat overlap is tussen de verschillende HDR standaarden en de verschillen soms niet al te groot zijn, is het voor fabrikanten makkelijk om één of meerdere tegelijk te ondersteunen.

Hier volgen de 4 HDR standaarden, zoals ze begin 2017 bestaan.

Wat is HDR10?

De bekendste HDR-standaard is zonder twijfel HDR10, een open standaard die door televisiefabrikanten zoals Samsung en Sony werd ontwikkeld.

HDR10 is de verplichte standaard op de nieuwe Ultra HD Blu-ray schijfjes, en maakt deel uit van het Ultra HD Premium certificaat.

De beeldvereisten zijn niet zo streng als bij Dolby Vision. Televisies moeten een maximale piekhelderheid van 1.000 nits en een kleurdiepte van 10-bit aankunnen. De gebruikte kleurruimte is REC.2020.

De ondersteuning voor HDR10 is momenteel erg breed, met heel veel verschillende UHD-televisies maar ook spelconsoles zoals de PlayStation 4 en de Xbox One. Een televisie die HDR-compatibel biedt ondersteuning voor de HDR10 standaard.

Wat is Dolby Vision?

De belangrijkste concurrent voor HDR10 is Dolby Vision. Dolby wil met dit formaat een voortrekkersrol spelen en de piekhelderheid van HDR opkrikken tot 4.000 nits en zelfs 10.000 nits in de toekomst. Dolby Vision levert ook een kleurdiepte van 12-bit, goed voor de weergave van liefst 68 miljard kleuren.

Dolby Vision gaat iets anders te werk dan HDR10. Dolby Vision maakt gebruik van metadata om elk beeld of frame af te stemmen op wat de tv technisch in staat is om weer te geven, terwijl HDR10 slechts één waarde meegeeft.

Voor Dolby Vision moeten televisiefabrikanten wel over een speciale chip beschikken die Dolby Vision kan decoderen, en hiervoor een licentie betalen.

Hoewel Dolby Vision qua specs een stuk toekomstbestendiger is dan HDR10, ligt de lat wel hoger. Zo moet niet alleen je tv Dolby Vision ondersteunen – voorlopig enkel op de duurdere modellen – maar moet er ook geschikt materiaal zijn.

Sommige studio’s zoals Universal, Sony Pictures, Lionsgate en Warner Bros hebben al laten weten Dolby Vision te gaan ondersteunen. En ook streamingdiensten als Netflix, Amazon en Vudu (in de VS) zullen volgen.

Dolby Vision is compatibel met HDR10. Ondersteunt je tv Dolby Vision, dan zal die HDR10-materiaal kunnen inlezen.

Wat is HLG?

HLG, of Hybrid-Log Gamma is een standaard ontwikkeld door de BBC en het Japanse NHK, speciaal voor live televisieuitzendingen. Bedoeling is om HDR ook bij tv-uitzendingen te kunnen gaan aanbieden. Voorlopig is men deze standaard nog steeds aan het testen.

Wat is Advanced HDR?

Advanced HDR is de minst bekende van de vier HDR standaarden. Net zoals bij HLG is de standaard van Technicolor vooral ontwikkeld voor live tv en voor het opschalen van SDR-materiaal naar HDR.

Deze standaard zou compatibel zijn met verschillende HDR hardware, waardoor televisiefabrikanten dit relatief makkelijk kunnen ondersteunen, mocht dat nodig zijn.

Televisies met HDR

Bekijk hier Ultra HD televisies die compatibel zijn met HDR

Reageer