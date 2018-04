De subwoofer vormt een integraal onderdeel van elke degelijke home cinema opstelling. Dit type luidspreker staat in voor de lage tonen en bas, en zorgt zo voor een extra beleving bij het kijken naar spectaculaire actiefilms. Maar ook in een stereo-opstelling kan een subwoofer voor een meerwaarde zorgen.

Hoe ziet een subwoofer er uit?

De subwoofer ziet er doorgaans uit als een grote vierkante doos, met binnenin een driver, ingebouwde versterking en eventueel een baspoort naar buiten toe. Er bestaan ook andere uitvoeringen met meerdere drivers of een gesloten baspoort.

Wanneer er een subwoofer met een soundbar wordt meegeleverd is die meestal van het draadloze type, waardoor er voor de plaatsing van de sub enkel nog een stopcontact in de buurt nodig is.

Een traditionele subwoofer verbindt je nog steeds met een cinch-kabel aan je AV-versterker of -receiver.

Voor een makkelijkere plaatsing zijn er ondertussen al subwoofers op de markt die niet langer de looks van die vierkante doos hebben, maar bijvoorbeeld erg slank zijn zodat je ze onder de sofa kan schuiven.

De regel van ‘hoe groter, hoe beter’ blijft vaker wel dan niet gelden voor de prestaties van een subwoofer.

Wat doet een subwoofer?

De subwoofer heeft in feite één eenvoudige taak in jouw set-up, en dat is het verzorgen van de laagste tonen in muziek en soundtracks. We spreken dan meestal van frequenties van 0 tot 250 Hertz (Hz).

Met een regeling voor de crossover bepaal je op de subwoofer en via het menu van de versterker de bovengrens van de frequentie die de subwoofer mag afspelen.

Stel voor je overige luidsprekers ook een vaste ondergrens in frequenties in, zodat deze speakers de lagere tonen niet langer ontvangen van de versterker en op die manier ontlast worden en extra ademruimte krijgen. Zo kunnen ze zich beter concentreren op het weergeven van de midden- en hoge tonen.

Wat kost een subwoofer?

Subwoofer vind je in alle prijsklassen, maar we raden aan om de kwaliteit van de subwoofer af te stemmen op de rest van de componenten in je set-up. Zowat alle gespecialiseerde luidsprekermerken (Bowers & Wilkins, Klipsch, Dali, KEF, Monitor Audio, …) hebben passende subwoofers in het gamma zitten.

Maar er zijn ook enkele merken die hun inspanningen volledig concentreren op het maken van subwoofers. Het ontwikkelen en vervaardigen van een subwoofer is immers een vak apart. Vooral Noord-Amerikaanse merken zoals SVS en Velodyne zijn zeer bekend in het home cinema wereldje.

Ontdek enkele subwoofers