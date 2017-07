Wat is eARC ( Enhanced Audio Return Channel)?

eARC is een verbeterde versie van het huidige Audio Return Channel (ARC). Met eARC of Enhanced Audio Return Channel kan onder meer objectgeoriënteerde audio, zoals Dolby Atmos of DTS:X, via één enkele HDMI-kabel vanaf tv-apps worden ontvangen.

Al jaren hebben HDMI-kabels een Audio Return Channel (ARC), een soort kanaal die de audio tussen tv en geluidsystemen verzendt. Hierdoor kan de televisie zijn eigen audio, bijvoorbeeld afkomstig van een streaming-app, naar een soundbar of home cinema luidsprekers doorgeven, en zo de ingebouwde luidsprekers van de tv overslaan.

Momenteel is het geluid content dat via de tv passeert vaak slechts in stereokwaliteit (tweekanaals PCM) of in het beste geval in een gecomprimeerd audioformaat zoals Dolby Digital of DTS. Met eARC zal alle audio ongecomprimeerd naar het audiosysteem kunnen doorvloeien.

Daardoor kunnen voortaan objectgeoriënteerde audio, zoals Dolby Atmos of DTS:X, en lossless audioformaten zoals Dolby True HD en DTS-HD via één enkele HDMI-kabel vanaf tv-apps worden ontvangen.

eARC maakt deel uit van de HDMI 2.1-standaard.

