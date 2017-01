Waar kan je nu al films en series in HDR bekijken?

HDR is de nieuwe heilige graal in de AV-wereld. Heel wat televisies kunnen al overweg met HDR. Maar welke films of series kan je al in HDR (High Dynamic Range) bekijken, en via welke bronnen?

Ultra HD Blu-ray

Een van de grote voordelen van het nieuwe formaat is het afspelen van films in 4K mét HDR.

De eerste generatie 4K Blu-ray spelers werd in 2016 uitgebracht maar ondersteunen nog niet de Dolby Vision HDR-standaard. En ook in 2017 zullen de spelers van Sony, Samsung en Panasonic nog geen Dolby Vision hebben. Enkel een nieuwe speler van LG komt met Dolby Vision.

Wat de schijfjes betreft is er voorlopig nog geen enkele met Dolby Vision te koop, maar ze komen er wel aan.

Netflix

Op Netflix kan je al sommige content in HDR bekijken waaronder het tweede seizoen van Marco Polo en Luke Cage. Netflix speelt niet alleen de HDR10 standaard af maar heeft ook aangekondigd Dolby Vision te gaan ondersteunen.

YouTube HDR

Sinds november 2016 kan je op YouTube ook clips met HDR zien. Onder meer op de televisies van Samsung vanaf 2016 kan je dit al ervaren. Andere televisies zullen misschien nog een firmware update krijgen. Is dit niet het geval biedt de nieuwe Chromecast Ultra een oplossing.

Amazon

Streamingdienst Amazon is nog erg nieuw in Europa en enkele reeksen ondersteunen al HDR zoals The Grand Tour.

