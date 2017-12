De nieuwe reeks “Loslopend wild & gevogelte” wordt de eerste uitzending in 4K voor de openbare omroep.

Voorlopig gaat het nog om een experiment en is het nog niet duidelijk wanneer het vierde seizoen van de reeks op VRT Nu te zien zal zijn. De reeks start sowieso op 9 januari 2018 op het gewone televisiekanaal Eén.

Voor de Vlaamse televisiezenders is de uitzending in 4K – of moeten we zeggen streaming? – een primeur. De meeste uitzendingen zijn nu slechts in HD (maximaal 720p) en SD. De VRT wil naar eigen zeggen voorbereid zijn op de toekomst, nu steeds meer traditionele kijkers afhaken en kijken naar buitenlandse streamingdiensten zoals Netflix.

In 2015 experimenteerde de reeks eerder al met 4K-afleveringen. Bekijk hieronder vier afleveringen in 4K.