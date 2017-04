Voorkom waterschade en hou je waterverbruik in de gaten met Grohe Sense

Ook een merk als Grohe zit niet stil wanneer het gaat over de slimme woning. Met Grohe Sense en Sense Guard wil het waterschade in jouw woning voorkomen.

De Grohe Sense (60 euro) is een draadloze watersensor die je waarschuwt via een app wanneer het een waterlek of vochtigheid detecteert.

Je plaatst hem bijvoorbeeld in de nabijheid van de watertoevoer- of afvoer van je wasmachine, of onder de gootsteen. Bij problemen krijg je een verwittiging op je smartphone via de Grohe Ondus-app. De batterij van de Grohe Sense zingt het zo’n vier jaar uit.

De Grohe Sense Guard is een stuk duurder (500 euro) en laat je installeren op de hoofdwaterleiding door een vakman. Bij een waterlek kan je meteen de watertoevoer al dan niet automatisch laten afsluiten voor de hele woning. De Sense Guard gaat dus een stuk verder dan de Sense.

De Sense Guard controleert constant de waterdruk en kan je via de app op de hoogte brengen van afwijkingen in het waterverbruik. Niet alleen wanneer dat gaat om een groter lek, maar ook kleine afwijkingen zoals een lekkende kraan.

Bovendien heeft de app een functie waarmee je het waterverbruik kan opvolgen over een langere periode.

Beide producten zullen vanaf mei 2017 te koop zijn.

